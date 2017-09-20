مدير فرع وزارة العمل بتبوك: الملك عبدالعزيز غير مجرى التاريخ وجعل المملكة دولة عظيمة

أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك محمد بن عبدالله الحربي أن الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – بتوحيد المملكة قد غير مجرى التاريخ وجعل منها دولة عظيمة بخطىً ثابتة, وقاد هذا الكيان بكل حكمة وحنكة إلى الوحدة والتطور والازدهار وعلى نهجه سار أبناؤه من بعده.

وقال في تصريح بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين : في مثل هذا اليوم تحل علينا ذكرى اليوم الوطني للملكة ، حيث يعيد لنا التاريخ قصة الملحمة الوطنية التي قادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وما آلت له البلاد من تطور ونماء ، مشيراً إلى العناية الخاصة من قبل الدولة – حفظها الله – لقطاع العمل والتنمية الاجتماعية لتقوم بدورها الفعال بتلبية احتياجات المواطنين من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإسهاماتها في توفير احتياجات المجتمع وتحسين ظروف البيئة من خلال الجهود التي توجهها لهذا الغرض في خدمة الفئات والمستفيدين من الأيتام والأحداث والمسنين وذوي الإعاقة أو من خلال توفير فرص العمل للشباب السعودي وحل مشكلة البطالة أو الاهتمام بكل ما من شأنه إنماء المجتمعات والأفراد وتقديم المعاشات والمساعدات ودعم المشاريع الانتاجية”.

وأضاف: “لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل ولجنودنا البواسل في الحد الجنوبي الذين يبذلون أرواحهم للذود عن كل ما يمس أمن وأمان المملكة، سائلاً الله أن ينصرهم وأن يرحم شهدائهم، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار”.