 تعليم الأحساء يوضح حول حضور أولياء الأمور للإدارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تعليم الأحساء يوضح حول حضور أولياء الأمور للإدارة

تعليم الأحساء يوضح حول حضور أولياء الأمور للإدارة
المناطق _ الاحساء

بيان حول ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول طلب عدد من أولياء الأمور بحي الملك فهد تسجيل أبنائهم في المدارس تابعت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء ما تم نشره وتداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من حضور عدد من أولياء الأمور من سكان حي الملك فهد بالهفوف … ويطيب للإدارة توضيح الاتي : قام بعض أولياء الأمور باتفاق فيما بينهم الحضور للإدارة العامة للتعليم يوم الثلاثاء الموافق 28/ 12 /1438هـ ـ قرابة الساعة الحادية عشر صباحا، راغبين في مقابلة المدير العام الذي كان وقت حضورهم للإدارة في مهمة عمل، وأوضح لهم مدير علاقات المستفيدين بمكتب المدير العام عن إمكانية مقابلة المدير العام عقب صلاة الظهر من نفس اليوم، حيث قاموا بترشيح عدد منهم لمقابلة المدير العام الذي رحب بهم وشكرهم على حرصهم واهتمامهم، واطلع على طلبهم الذي وضعوه في خطابهم والمتمثل في زيادة فتح فصل لقبول أبنائهم حتى يتم الانتهاء من افتتاح المبنى المدرسي الجديد (تحت الانشاء). وبناء عليه تم إحالة طلبهم إلى الجهة المختصة بالإدارة لدراسة الطلب وسرعة إكمال ما يلزم حسب الإمكانات المتاحة علماً بأن الإدارة ملتزمة بقبول جميع الطلاب حسب الطاقة الاستيعابية للمدارس الأقرب فالأقرب . هذا ما لزم ايضاحه، سائلين الله تعالى لأبنائنا  التوفيق والنجاح ، وان يجعل هذا العام الدراسي عاما مباركا مكللا بالنجاح والتوفيق مديرة الإعلام التربوي سهير بنت حمد الحواس

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