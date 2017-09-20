محافظ حقل : اليوم الوطني ذكرى عزيزة على كل مواطن

أكد محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي، أن الوطن يحتفل في كل عام بذكرى اليوم الوطني، هذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن.

وقال في تصريح بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة: “في هذه المناسبة الوطنية السعيدة، تستذكر الأذهان الملحمة التاريخية العظيمة التي سطرها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ ورجاله المخلصون”.

وأوضح أن يوم الوطن مناسبة محفورة في الذاكرة والوجدان, فهو اليوم الذي يشهد له التاريخ بمدى التطور والازدهار، معبّراً عن اعتزازه وكل مواطن بما تحقق على أرض الوطن المعطاء.

ورفع الخريصي باسمه ونيابة عن أهالي محافظة حقل والمراكز التابعة لها حاضرة وبادية التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ، منوهاً بجهود صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في خدمة المنطقة وأهاليها.