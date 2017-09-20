رئيس غرفة تبوك : اليوم الوطني ذكرى كفاح لبناء وطن شامخ

رفع رئيس مجلس الإدارة بالغرفة التجارية الصناعية بتبوك سعيد عواض عسيري, باسمه ونيابة عن الجهاز الإداري والتنفيذي بالغرفة وجميع منتسبيها بقطاع المال والأعمال بالمنطقة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 لتوحيد المملكة على يد الموحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله -.

وقال في تصريح له ” إن هذه المناسبة غالية على كل مواطن ويوم إشراق لهذا الوطن الغالي، وانطلاق مسيرة أمة تجسدت وحدتها في الالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه وإتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع الأمور وعلى أساس هذه المبادئ السامية باتت المملكة العربية السعودية وفي زمن قياسي من الدول الكبرى المؤثرة في اتخاذ القرار في مجمل الأحداث السياسية والاقتصادية وتتصدر الكثير من الدول بقيمتها الدينية وحمايتها للعقيدة الإسلامية حيث أنها مهد الرسالة وأرض الحرمين الشريفين، ولتبنيها الإسلام منهجاً وأسلوب حياة أصبحت ملاذاً آمناً للمسلمين” .

وبين العسيري أنه وبفضل من الله ثم دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين تحققت إنجازات حضارية جبارة يشار إليها بالبنان، ومنها قطاع التجارة والصناعة فتم إنجاز الكثير من المشاريع والخطط الطموحة التي سعت الحكومة على إقرارها ومتابعتها.

وفي ختام تصريحه دعا العسيري الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا العزيزة بالنصر والتمكين والسداد والعزة والرخاء للوطن والمواطن.