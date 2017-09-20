نائب أمير المنطقة الشرقية يؤكد على إشراك الطلبة في الأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس (الأربعاء)، معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان، ووكلاء الجامعة وعمداء العمادات والكليات.

واستمع سموه إلى شرحٍ عن الاستعدادات التي بذلتها إدارة الجامعة للعام الدراسي الجديد، والمشروعات القائمة حالياً في الجامعة ضمن موازنة العام المالي الحالي، منوهاً سموه بالدور الهام والمحوري لقطاع التعليم العالي في تخريج الكوادر المؤهلة، وإجراء البحوث والدراسات العلمية، مؤكداً يحفظه الله على أهمية إشراك الطلبة في الأنشطة الطلابية التي تعود عليهم بالنفع في التحصيل العلمي، والمهارات العامة، وأن تسهم الجامعة في أنشطة التنمية المحلية من خلال إشراك أعضاء هيئة التدريس والطلبة في خدمة المجتمع، متمنياً سموه للجامعة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته أعرب معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان عن باسمه وباسم منسوبي الجامعة وطلابها عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على اهتمام سموه بالجامعة وحرصه على الاطلاع على منجزاتها المختلفة، وما تفضل به سموه من نصائح وإرشادات تضيف لمسيرة الجامعة الأكاديمية.