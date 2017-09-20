 جمرك الحديثة يُحبط تهريب أكثر من مليونين و500 ألف حبة كبتاجون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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جمرك الحديثة يُحبط تهريب أكثر من مليونين و500 ألف حبة كبتاجون

جمرك الحديثة يُحبط تهريب أكثر من مليونين و500 ألف حبة كبتاجون
المناطق - واس

حقق جمرك الحديثة نجاحًا ملفتًا وذلك بإحباطه محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (2.508.458) مليونين وخمسمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسون حبة، كانت مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى الجمرك.

وقال إبراهيم العنزي، مدير عام جمرك الحديثة، إنه وردت للجمرك شاحنة بقيادة أحد المسافرين، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مخفية في مخابئ تم إعدادها وتجهيزها لغرض التهريب، وذلك بطريقة فنية في أرضية الشاحنة، بحيث تم استحداث مجرى في أسفل الأرضية وتعبئته بتلك الكمية من الحبوب.

وثمّن مدير عام جمرك الحديثة الدور الكبير الذي قام به منسوبي الجمرك في إفشال هذه المحاولة وإحباطها، مؤكدًا أن الجمارك السعودية عبر كافة منافذها الجمركية الجوية، البرية والبحرية تبذل أقصى جهودها لمنع دخول المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها.

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