البيئة: عينات المنتجات الزراعية في الخرج خالية من متبقيات المبيدات

كشفت نتائج تحليل لمنتجات زراعية طازجة من الخرج في المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن خلو جميع العينات من متبقيات المبيدات.

وبحسب نتائج تحاليل 12 عينة جمعت خلال شهر من المزارع في الخرج، وفحصت باستخدام جهاز GC-MS-MS فإن العينات المكونة من عينة واحدة من السبانخ، وأخرى من الكوسا، وعينتا طماطم، و 3 عينات من الباذنجان، و4 عينات من الخضار، فإن جميع ما تم فحصه يعتبر آمنا وفق المواصفات القياسية العالمية، ووفق دستور الأغذية (الكودكس).

يشار إلى أن الوزارة تقوم دورياً في جميع مناطق المملكة بالتأكد من الاستخدام الآمن للمبيدات في المنتجات الزراعية، عن طريق الكشف على المزروعات، وفرق الإرشاد الزراعي التي تقوم بتوعية المزارعين بطريقة استخدام المبيدات وفترات التحريم بحسب كل مبيد زراعي، (1) سبانخ، (1) للكوسا، (2) للطماطم، (3) عينات للباذنجان، (4) عينات للخيار.

حيث أظهر جهاز (GC-MS-MS) المطابق للمواصفات العالية والمستخدم في الكشف على هذه العينات خلوها جميعاً من متبقيات المبيدات بعد مراجعة نتائج الكشف من قبل المختصين في مختبر متبقيات المبيدات بقسم وقاية النبات والمبديات بالمركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية .