18مستشفى و40 مركز صحي تواصل عملها لخدمة المستفيدين خلال اليوم الوطني في الشرقية

يواصل 18 مستشفى حكومي في المنطقة الشرقية استقبال المستفيدين من الخدمات الصحية ، إضافة إلى 40 مركز للرعاية الصحية الأولية خلال يوم الأحد الذي يعد عطلة بمناسبة اليوم الوطني .

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مطلق بن محمد الجلعود أن 40 مركزاً للرعاية الصحية الأولية ستفتح أبوابها الأحد لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات الصحية لهم وتتمثل في 5 مراكز في الدمام وهي مركز صحي بدر ومركز صحي الشفاء ، ومركز صحي الضاحية ، ومركز صحي البادية ، ومركز صحي الجلوية بالدمام ، ومركز صحي العقربية في الخبر ، ومركز صحي الشويكة ومركز صحي دارين في القطيف ، ومركز صحي وسط الجبيل بالجبيل ، ومركز أبن الهيثم برأس تنورة ، ومركز صحي الفارابي بصفوى ، و3 مراكز صحيه بالخفجي تتمثل في مركز غرب الخفجي ، ومركز أبرق الكبريت ، ومركز السفانية ، و3 مراكز صحية بالنعيرية تتمثل في مركز صحي النعيرية ومركز صحي الكهفه ومركز صحي النقيرة ، ومركزين صحيين في قرية العليا تتمثل في مركز الشيط الصحي ومركز الرديفه الصحي، و6مراكز صحية ببقيق تتمثل في مراكز الدغيمية وصلاصل وعين دار والفردانية والجيشية وبقيق، إضافة إلى 6 مراكز صحية في الرفيعة تتمثل في مراكز أم عقلا ومشله واللهابة والشيحية والرفيعة والفريدة ، ومركزين صحيين في مليجة تتمثل في مراكز الحسي وعتيق ، و5 مراكز صحية في الصرار تتمثل مراكز القليب وحنيذ ومغطي والحناه والصحاف ، إضافة إلى مركز صحي سلوى ومركز صحي الوسيع بالعديد .

وأوضح الجلعود أن عدداً من المنشآت الصحية الحكومية في المنطقة تحتفل بفعاليات اليوم الوطني ، حيث تكتسي معظم المنشآت باللون الأخضر ولوحات وطنية تعبيراً عن الاحتفال بهذه المناسبة الغالية على المواطنين ، إضافة إلى توزيع الأعلام على مراجعي المستشفيات ، ووضع لوحات لإتاحة الفرصة للمراجعين للتعبير عن مشاعرهم في يوم الوطن .