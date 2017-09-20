جامعة الملك فيصل تُنهي تطوير وتهيئة عدد من المباني التعليمية والخدمية

قام وكيل الجامعة الدكتور مطلق العتيبي بجولة تفقدية للتأكد من جاهزية عدد من مشروعات الجامعة التطويرية في إطار استعداد الجامعة لاستقبال أبنائها الطلاب، وبناتها الطالبات مع مطلع العام الجامعي الجديد 1438-1439هـ،

وأوضح وكيل الجامعة أنه وبفضل الله تعالى تم الانتهاء من مشروعات تطوير وتهيئة عدد من المباني التعليمية والخدمية، حيث تم تطوير مدخل كلية الآداب للطالبات (الإعداد العام)، وزيادة بوابات الدخول؛ لتكون أكثر قدرة على استيعاب أعداد طالبات الكلية عند دخولهن وخروجهن، إلى جانب توفير الخدمات اللازمة عند مداخل البوابات، وصالات الانتظار، كما بين أنه سيتم الانتهاء قريبًا من إنشاء صالة استراحة للطالبات، وصالة مسرح لإقامة أنشطتهن، وكذلك تجهيز عدد من القاعات والمكاتب باحتياجها التعليمي والمكتبي وقد رافقه في جولته لكلية الآداب للطالبات (الإعداد العام) عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور ظافر الشهري، والمشرف على الإدارة العامة للمشاريع والصيانة والخدمات العامة المهندس طارق الربيعي، والمشرف العام على إدارتي الأمن والسلامة ناصر المري ، كما أوضح وكيل الجامعة بأنه قد تم تطوير مداخل كلية الآداب للطالبات (شارع الرياض)، وزيادة أبواب دخول وخروج الطالبات وكذلك بوابة الموظفات للمباني الإدارية لتكون طاقتها أكثر استيعابًا، وكذلك ربط مداخل البوابات بصالة الانتظار، والتي تمت تهيئتها بجميع الوسائل والخدمات اللازمة كما سيتم الانتهاء خلال الأيام القادمة من ربط المبنى الاكاديمي للطالبات مع المباني الإدارية وذلك للتسهيل على الطاقم الاكاديمي والإداري وكذلك الطالبات سهوله الحركة والتنقل بين المباني ، وفي إسكان الطالبات بالحرم الجامعي تم إنشاء بوابتين ، وغرفتي حراسة أمن أحدها للرجال وأخرى للنساء، وكذلك تم إنشاء صالة للقاء أولياء الأمور ببناتهن.

وحول تطوير الطرق لاستيعاب الحراك المروري في الجامعة بين وكيل الجامعة بأنه تم التنسيق مع لجان متخصصة والعمل على إجراء عدد من التعديلات على مخططات الطرق شملت المنطقة التعليمية وكذلك منطقة إسكان أعضاء هيئة التدريس، والتي من المأمول أن تسهم في انسيابية حركة السير.

وأشار إلى أن وكالة الجامعة استكملت خطتها لتأمين احتياجات وطلبات الكليات ، وذلك لتكون في أتم استعدادها وجاهزيتها لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، شاكراً ومقدراً لمعالي مدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي على دعمه وتوجيهاته ومتابعته المستمرة، والشكر موصول لكل الجهات واللجان وفرق العمل الذين قدموا جهوداً كبيرة لإنجاز هذه المشروعات الحيوية الخدمية في وقت وجيز، وكذلك المشروعات الأخرى التي ستتم الإشارة اليها عند الانتهاء منها قريباً، وتمنى لجميع منسوبي الجامعة عامًا جامعيًا موفقًا.