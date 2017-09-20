 محافظ البدع : ذكرى اليوم الوطني تدفعنا لحمد الله على ما أنعم به علينا من نعم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

محافظ البدع : ذكرى اليوم الوطني تدفعنا لحمد الله على ما أنعم به علينا من نعم محافظ أملج : عجلة التنمية والتطور لن تتوقف في بلادنا جامعة الملك فيصل تُنهي تطوير وتهيئة عدد من المباني التعليمية والخدمية البيئة: عينات المنتجات الزراعية في الخرج خالية من متبقيات المبيدات اتفاقية لتوفير وجبات غذائية لأكثر من 4000 طالبة بتعليم جازان تقدمها 28 أسرة منتجة 18مستشفى و40 مركز صحي تواصل عملها لخدمة المستفيدين خلال اليوم الوطني في الشرقية أكثر من 150 متطوع ومتطوعة يشاركون في تنظيم مهرجان “صيف الشرقية 38 جمرك الحديثة يُحبط تهريب أكثر من مليونين و500 ألف حبة كبتاجون بلدي دومة الجندل يعقد جلسته العادية الثامنة 50 دولة توقع معاهدة حظر النووي “الرمزية” مدير شرطة الجوف يكرم العريف الشمري مدير زراعة تبوك : اليوم الوطني ذكرى عظيمة توحدت فيه بلادنا تحت راية التوحيد

محافظ البدع : ذكرى اليوم الوطني تدفعنا لحمد الله على ما أنعم به علينا من نعم

محافظ البدع : ذكرى اليوم الوطني تدفعنا لحمد الله على ما أنعم به علينا من نعم
المناطق - تبوك
أكد محافظ البدع ياسر بن عمار الحقباني : أن ذكرى اليوم الوطني بما تحمله من أفراح وذكريات تدفعنا لحمد الله على ما أنعم به علينا من نعم , مشيرا إلى أن اليوم الوطني للمملكة ذكرى خالدة، لتوحيد بلادنا، تحت راية الإسلام، وعلى أسس العدالة والحق، التي أرسى دعائمها مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – .
وقال الحقباني في تصريح له بهذه المناسبة : إننا وإذ نحتفل اليوم ، بالذكرى لبلادنا الغالية، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو نائبه –
حفظهم الله – فإننا نشكر الله على نعمه التي لا تحصى، ومنَّ بها علينا، أمناً وأماناً، واستقراراً، رغم ما يحيط بالمملكة من الأحداث إلا أن المملكة ظلت آمنة مطمئنة بفضل الله ثم برؤية الملك المفدى -حفظه الله – لتكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على الأصعدة كافة وخدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي ، من الحجاج والمعتمرين .
وأضاف : إن ما ينعم به المواطن من تقدم وازدهار في جميع المجالات، تم بفضل الله ثم الرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه – حفظهم الله – ولنا في إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك اليومية وزياراته السنوية لمحافظات ومراكز المنطقة للإشراف على تنمية المنطقة خير مثال يؤكد متابعة أمور المواطنين والمقيمين وأهتمام وحرص ولاة الامر على ذلك , داعياً الله تعالى في الختام أن يحفظ بلادنا من كل شرٍ ومكروه وأن يديم عليها أمنا وأمانها .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>