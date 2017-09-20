محافظ البدع : ذكرى اليوم الوطني تدفعنا لحمد الله على ما أنعم به علينا من نعم

أكد محافظ البدع ياسر بن عمار الحقباني : أن ذكرى اليوم الوطني بما تحمله من أفراح وذكريات تدفعنا لحمد الله على ما أنعم به علينا من نعم , مشيرا إلى أن اليوم الوطني للمملكة ذكرى خالدة، لتوحيد بلادنا، تحت راية الإسلام، وعلى أسس العدالة والحق، التي أرسى دعائمها مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – .

وقال الحقباني في تصريح له بهذه المناسبة : إننا وإذ نحتفل اليوم ، بالذكرى لبلادنا الغالية، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو نائبه –

حفظهم الله – فإننا نشكر الله على نعمه التي لا تحصى، ومنَّ بها علينا، أمناً وأماناً، واستقراراً، رغم ما يحيط بالمملكة من الأحداث إلا أن المملكة ظلت آمنة مطمئنة بفضل الله ثم برؤية الملك المفدى -حفظه الله – لتكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على الأصعدة كافة وخدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي ، من الحجاج والمعتمرين .

وأضاف : إن ما ينعم به المواطن من تقدم وازدهار في جميع المجالات، تم بفضل الله ثم الرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه – حفظهم الله – ولنا في إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك اليومية وزياراته السنوية لمحافظات ومراكز المنطقة للإشراف على تنمية المنطقة خير مثال يؤكد متابعة أمور المواطنين والمقيمين وأهتمام وحرص ولاة الامر على ذلك , داعياً الله تعالى في الختام أن يحفظ بلادنا من كل شرٍ ومكروه وأن يديم عليها أمنا وأمانها .