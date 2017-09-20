 رسمياً.. نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب اتلتيكو مدريد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رسمياً.. نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب اتلتيكو مدريد

رسمياً.. نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب اتلتيكو مدريد
المناطق - وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأربعاء أن نهائي مسابقة دوري الأبطال لموسم 2018-2019 سيقام على الملعب الجديد لاتلتيكو مدريد “واندا متروبوليتانو”.
وكان الملعب الذي يتسع لـ 68 ألف متفرج، افتتح بحضور الملك فيليبي السادس السبت الماضي في المرحلة الرابعة من الدوري الاسباني، وفاز فيها اتلتيكو على ضيفه ملقة 1-صفر.
وحل ملعب واندا متروبوليتانو الحديث جدا الذي شيد في الضاحية الشرقية المتطورة للعاصمة مدريد، محل إستاد فيسنتي كالديرون الذي يتسع لـ 55 ألف متفرج.
واتى الاسم “متروبوليتانو” من الملعب القديم الذي لعب عليه اتلتيكو من 1923 إلى 1966 قبل الانتقال الى فيسنتي كالديرون، وقد فازت بحق تسمية الملعب الجديد شركة “واندا” العائدة للملياردير الصيني وانغ جيان لين، مالك 20 % من رأسمال النادي المدريدي منذ عام 2015.
يذكر أن نهائي 2017-2018 سيقام في 26 مايو على الملعب الاولمبي في كييف.
وأكد الاتحاد الأوروبي في ختام جلسة استثنائية لمجلسه اليوم أن نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) للموسم ذاته سيقام على الملعب الاولمبي في باكو، عاصمة اذربيجان.
ويقام نهائي 2017-2018 على ملعب غروباما في مدينة ليون الفرنسية.

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