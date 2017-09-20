بالفيديو.. إصابة قائد قوات الإنزال الجو الروسي في حادث سير

وثّق مقطع فيديو سجلته كاميرا مثبتة في سيارة، لحظة اصطدام حافلة التي كانت تقل قائد قوات الإنزال الروسية فريق أول، أندريه سيرديوكوف، بسيارة أخرى، والذي دخل على إثرها في حالة حرجة.

وبحسب روسيا اليوم، فإن الحادث المروّع وقع داخل منطقة كولسكي بمقاطعة مورمانسك شمالي غرب روسيا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع أن “سائق سيارة خاصة فقد السيطرة عليها في الـ15 سبتمبر 2017، وخرجت عن مسارها وسارت عكس السير واصطدمت بحافلة كانت ضمن قافلة عسكرية، ونتيجة للحادث، فقد أصيب قائد قوات الإنزال الجوي الجنرال (أندريه) سيرديوكوف ومرافقون عسكريون له بجراح”.

وأكدت صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” أن شخصا لقي مصرعه في الحادث فيما أصيب 7 آخرون بجراح.

وتظهر اللقطات في الفيديو موكبا من الحافلات الصغيرة وهو مسرعة على طريق مبتل بسب الأمطار متجاوزا السيارات في الاتجاه المعاكس عبر المسرب المقابل مستخدما الإشارات التحذيرية (التي قد تكون غير واضحة بسبب الأمطار).

والسيارة الأولى في الموكب تابعة لشرطة المرور العسكرية وآخر سيارة فيه من نوع ” Volkswagen Caravella ” كان يستقلها الجنرال.

وذكرت الصحيفة أن جميع السيارات التي كانت تسير في نفس الاتجاه، أخذت اليمنة (وفقا لقواعد الطريق التي تنص على وجوب التوقف عند جانب الطريق).

وأضافت أن سائق السيارة “Chevrolet Lanos” التي شاركت بالحادث، قد يكون لم يلحظ السيارة المتجاوزة أو قد يكون فقد السيطرة على القيادة.

وقالت الصحيفة أن سائق سيارة “Chevrolet Lanos”، أوليغ كارامزين (34 عاما) والمقيم في مورمانسك، توفي متأثرا بجراحه في سيارة إسعاف، فيما يبذل الأطباء كل ما بوسعهم لإنقاذ حياة زوجته ناتاليا البالغة من العمر 39 عاما.

وذكرت “كومسومولسكايا برافدا” أن أبنا المتوفى (16 و 17 عاما)، اللذان كانا في المقاعد الخلفية يربطون حزام الأمان، تلقوا إصابات طفيفة فقط.