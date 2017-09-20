 ‏أمير جازان⁩ بالنيابة ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي شهيد الواجب التليدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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‏أمير جازان⁩ بالنيابة ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي شهيد الواجب التليدي

‏أمير جازان⁩ بالنيابة ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي شهيد الواجب التليدي
المناطق - أمل بهكلي

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء الْيَوْمَ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلسعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،- حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأميرمحمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي شهيد الواجب الجندي أول مانع بن حسن التليدي أحد منسوبي القوات المسلحة ، رحمه الله , الذي استشهد في ميدانالشرف والكرامة وهو يدافع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وعبّر سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال زيارته لوالد وذوي وأسرة الشهيد التليدي، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداًأن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الوطن ، هو مصدر فخر واعتزاز للجميع .

من جانبهم عبر والد وأفراد أسرة الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على تعزيتهم ومشاركتهم أحزانهم ، مؤكدين أن هذا نابع من حرصواهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في كل مكان، مشيرين إلى أن إبنهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

حضر العزاء مدير مكتب نائب أمير منطقة جازان عبدالعزيز بن سعد آل مرعي.

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