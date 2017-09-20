وكيل إمارة تبوك المساعد : اليوم الوطني حدث مهم لكل مواطن سعودي

أكد وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للحقوق أحمد مبروك الحجيلي ،أن ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين تحل ووطننا الغالي ينعم بالأمن والأمان والاستقرار ،وتتجدد الذكرى في كل عام لنستلهم مرحلة التأسيس على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – والسنوات المتعاقبة من بعده التي قاد دفتها أبناؤه الملوك وصولاُ لهذا العهد الزاهر.

وأكد في تصريح بهذه المناسبة،أن كل مواطن يفاخر بإنجازات وطنه وما حققه من تقدم وتطور في مختلف المجالات.

وقال : تمر بنا ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين ووطننا الغالي ينعم بالأمن والأمان والاستقرار وتتجدد الذكرى في كل عام ورجال قواتنا المسلحة سواء على الحدود أو رجال الأمن الداخلي يسجلون في كل يوم أروع الأمثلة في التضحية والفداء في سبيل الدفاع عن هذا الوطن الغالي الذي توحد تحت راية التوحيد على يدي المؤسس الملك عبـد العـزيز – رحمه الله – وحمل الراية من بعده أبناؤه الملوك حتى هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .