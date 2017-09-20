 مدير جامعة جازان يحث الطلاب على الانخراط في الأنشطة اللاصفية الجامعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدير جامعة جازان يحث الطلاب على الانخراط في الأنشطة اللاصفية الجامعية

مدير جامعة جازان يحث الطلاب على الانخراط في الأنشطة اللاصفية الجامعية
المناطق - أمل بهكلي

دعا معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني طلاب وطالبات الجامعة بضرورة الانخراط في الأنشطة الطلابية التي تنظمها عمادة شؤون الطلاب مؤكدا أنها فرصة للنابغين ليكتشفوا من خلالها مواهبهم وقدراتهم وينموها من خلال أندية الجامعة.

ونوه معاليه بالرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، – حفظهم الله – وحرصهم الدائم على تلبية حاجات وطموحات أبنائهم وشبابهم من أجل تفعيل دورهم التنموي في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم، عاداً تنمية القدرات العلمية لطلاب وطالبات الجامعة وصقل مواهبهم، والارتقاء بمستوياتهم الابتكارية بالاستثمار الوطني الحقيقي، مشيراً إلى إدراك الجامعة لقيمة الأنشطة الطلابية في تحقيق هذا الدور التنموي، وحرصها الدائم على دعم كل جهد بنَّاء لإبراز تلك القدرات والطاقات التي يمتلكها أبناؤنا الطلاب والطالبات، والعمل على تطويرها من خلال الخبرات العلمية التي تمتلكها الجامعة.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه فعاليات الأنشطة الطلابية للعام الأكاديمي 1438هـ/ 1439هـ بحضور وكلاء الجامعة وعميد شؤون الطلاب الدكتور محمد بن حمود حبيبي ووكيل العمادة الدكتور عثمان حكمي وعدد من منسوبي ومنسوبات الجامعة.

وشهد برنامج الحفل عرض مسرحية من أداء طلاب نادي المسرح وتكريم المتميزين في الأنشطة الطلابية للعام الماضي وتكريم المنتخبات الرياضية التي تواصل تقديم نجاحات مبهرة للجامعة خصوصا في ألعاب القوى واختراق الضاحية ومختلف الأندية الطلابية كأندية المسرح والجوالة والتي تشارك بفاعلية في مختلف المحافل المحلية والعالمية.

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