 رئيس بلدي عسير يجتمع برؤساء لجان العلاقات والإعلام والفنية والخدمات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رئيس بلدي عسير يجتمع برؤساء لجان العلاقات والإعلام والفنية والخدمات

رئيس بلدي عسير يجتمع برؤساء لجان العلاقات والإعلام والفنية والخدمات
المناطق - أبها
اجتمع رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة عسيراللواء م. محمد بن سعيد آل بريق برؤساء لجان العلاقات العامة والإعلام؛ واللجنة الفنية؛ ولجنة الخدمات بالمجلس وذلك لتدارس ومناقشة إنجازات تلك اللجان وتنسيق أعمال المجلس.
وفي بداية الاجتماع تم عرض توصيات الاجتماع السابق وما تم اتخاذه من إجراءات على قرارات الجلسة السابقة؛ ثم استمع المجتمعون إلى تقرير مفصل من رئيس المجلس عن زيارة سمو نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز لمشروع الواجهة البحريه في مركز الحريضه؛ بعد ذلك ناقش المجتمعون عدد من النقاط التي تخص معرض الاستثمارالمزمع إقامته قريباً.
بعد ذلك ناقش رئيس المجلس والأعضاء مع لجنة العلاقات والاعلام ما يخص الإعداد للقاء الذي سيتم مع المواطنين؛ فيما تم مناقشة تقرير اللجنة الفنية عن اجتماعها الخامس؛ وأعمال لجنة الخدمات في الفترة القادمة؛ إلى جانب مراجعة قرارات المجلس الخاصة بكل لجنة.

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