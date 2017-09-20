 بابا الفاتيكان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بابا الفاتيكان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

بابا الفاتيكان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
المناطق - الرياض

استقبل البابا فرانشيسكو بابا الفاتيكان اليوم الإربعاء معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي يقوم هذه الأيام بزيارة رسمية لدولة الفاتيكان.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتي تصب في صالح السلام والوئام العالمي، خصوصاً التعاون بين الفاتيكان والعالم الإسلامي في قضايا السلام والتعايش ونشر المحبة.

وأعرب معالي الدكتور محمد العيسى عن تقدير العالم الإسلامي لمواقف البابا فرانشيسكو العادلة والمنصفة تجاه الدعاوى الباطلة والمعزولة التي تربط التطرف والعنف بالإسلام؛ حيث أوضح قداسته في تصريحات سابقة أن هذه الافعال لا علاقة لها بالإسلام وأنه في كل الأديان اتباع يحصل من بعضهم تطرف.

وفي نهاية اللقاء تبادل قداسة البابا مع معالي الشيخ العيسى الهدايا التذكارية، حيث قدم معاليه لقداسته مجسماً يرمز للحضارة الإسلامية معبراً عن تواصلها مع الحضارات الأخرى وعلى الاخص التواصل الحضاري مع الفاتيكان بما يمثله من رمزية دينية عالمية، فيما قدم قداسته لمعاليه هدية رمزية خاصة، عبارة عن قلم عريق تذكاري يمثل مناسبة مرور 500 سنة على بناء سانت بيتر، وكذلك ميدالية تذكارية خاصة تم سكّها بمناسبة السنة الخامسة لجلوس قداسته على الكرسي البابوي.

يذكر أن معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي سيلتقي ضمن جدول هذه الزيارة الرسمية أعضاء المجلس البابوي وزيارة جمعية سانت ايجيديو ولجنة حقوق الإنسان ومعالي وزير الداخلية في جمهورية الفاتيكان وعدداً من المسؤولين الإيطاليين ، كما سيلتقي بعدد من الفعاليات الدينية والثقافية والفكرية في العاصمة الإيطالية روما.

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