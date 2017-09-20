 مدن تدريب الأمن العام في مناطق المملكة تحتفل بتخريج 2323 متدرباً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدن تدريب الأمن العام في مناطق المملكة تحتفل بتخريج 2323 متدرباً

مدن تدريب الأمن العام في مناطق المملكة تحتفل بتخريج 2323 متدرباً
المناطق - واس

احتفلت مدن تدريب الأمن العام في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير والقصيم اليوم بتخريج الدورات التأهيلية للطلبة الملتحقين بمدن تدريب الأمن العام خلال العام التدريبي 1437 / 1438هـ البالغ عددهم 2323 خريجا في مختلف التخصصات الأمنية .

وأعرب مساعد مدير الأمن العام لشئون التدريب اللواء محمد بن حسين الشريف عن شكره للمولى عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة وما تنعم به هذه البلاد المباركة في ظل حكومتها الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من أمن وأمان ورخاء وازدهار .

وأفاد أن الأمن العام بمتابعة شخصية ومستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يسعد بتخريج هذه الكوكبة من رجال الأمن في كافة مناطق المملكة لينضموا إلى زملائهم في ميدان الشرف والعزة والرفعة مقدما التهنئة الخالصة للخريجين في حياتهم العملية متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء الواجبات المناطة بهم .

وبين اللواء الشريف أن المتدربين تلقوا علومهم وتدريباتهم على مدى عام كامل في شتى أنواع العلوم والمعارف والمهارات والعلوم العسكرية والتدريبية والأمنية الحديثة علاوة على مشاركتهم في مهمة موسمي رمضان والحج عام 1438هـ في إدارة وتنظيم الحشود البشرية والتي تعد لهم تطبيقا عمليا وميدانيا مهما .

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