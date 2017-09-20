أمير حائل يجتمع مع نائب وزير النقل الذي أعلن إيجاد حلول شاملة للمشروعات المتعثرة

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الدعم المستمر لمشاريع الطرق بمناطق المملكة ومنطقة حائل مشيدا باهتمام ومتابعة وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان وكافة معاونيه، مؤكدا أن مشاريع الطرق بوسط وشمال المملكة ستحقق نقلة اقتصادية لتلك المناطق وتدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص استثمارية مضاعفة أمام أبناء الوطن بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرا سموه إلى أهمية مشاريع الطرق الجديدة التي تبنتها وزارة النقل ودعمت من القيادة الحكيمة بين منطقة حائل والمدينة المنورة وغيرها والتي تحتاج لمتابعة أكبر من الوزارة واللجان المختصة بمجلس المنطقة لكي تنجز بأسرع وقت ممكن ويستفيد من مخرجاتها الوطن والمواطن، جاء ذلك بعد أن عقد سموه اجتماعا مع نائب وزير النقل م. سعد بن عبدالعزيز الخلب بحضور وكلاء الوزارة ووكيل إمارة منطقة حائل د. سعد البقمي وأمين وأعضاء مجلس المنطقة.

وأعلن نائب وزير النقل عن إيجاد حلول شاملة للمشاريع المتعثرة للطرق بالمنطقة واعتماد منهجية عمل جديدة تتيح صلاحيات أوسع لمدير إدارة الطرق بالمنطقة م. تركي الراضي فيما يخص متابعة تنفيذ المشاريع والتدخل للصالح العام في المشاريع التي يكون عليها ملاحظات فيما يخص أداء المقاول، وكذلك منح مدير الطرق بالمنطقة صلاحيات أوسع في مجال الإسهام في تصميم الطرق والمشاريع الجديدة ومنها طريق حائل تبوك المزدوج مشيرا إلى أن نفق الحمراء أنجز المقاول منه ما نسبته 54% وأن لا عوائق أمام إنجاز المشروع ولا أمام صرف مستحقات المقاول أولا بأول وأما ما يخص جسر تقاطع الدائري مع طريق المطار وكذلك جسر تقاطع الطريق الدائري مع طريق الملك فيصل فقد تم سحب المشروع من المقاول وسيتم طرحه على مقاول جديد بعد نحو شهر من الآن.

وحدد نائب وزير النقل نهاية عام 2018م موعدا لافتتاح طريق حائل المدينة المنورة المزدوج، مشيرا إلى أن الوزارة أوجدت حلولا جذرية بالتنسيق بين إدارتي الطرق في حائل والمدينة المنورة بما في ذلك طرح آخر جزء لم يطرح من قبل والواقع بين المنطقتين والبالغ طوله 17 كيلو متر، مشددا على أن العمل يجري لإنهاء طريق حائل رفحاء ومعالجة الملاحظات على مستوى إنجاز المشروع لأهمية الطريق.

كما شكلت لجنة من الوزارة ومن مجلس المنطقة بشأن مشروع طريق حائل / حفر الباطن/ رأس الخير، وتمت مناقشة كافة المشاريع الأخرى بتفاصيل أوسع وتم الاتفاق على إيجاد جدول تفصيلي محدد به تاريخ إنجاز مراحل كل مشروع وتسليم نسخة منه للجنة متابعة المشاريع بمجلس المنطقة وبمتابعة شخصية من نائب وزير النقل ووكيل وزارة النقل كما أشار إلى أن الخلب قد وجه مدير الطرق بالمنطقة لإيجاد حلول عاجلة للنقاط السوداء على بعض الطرق بعمل المعالجة الممكنة للتقاطعات وتوسعة الطرق كحل سريع حتى يتم ازدواج تلك الطرق واستكمال احتياجاتها لسلامة أكبر لسالكي الطرق وذلك بالتعاون مع إدارتي المرور بالمنطقة وأمن الطرق .

وفي ختام الاجتماع أشار الخلب لمتابعة وكيل وزارة النقل الأسبوعية لمستوى إنجاز المشاريع في منطقة حائل وحث مدير إدارة الطرق بمنطقة حائل على المتابعة الدقيقة والمستمرة والرفع عن أي ملاحظة مستقبلا لمعالجتها سريعا حتى يكون الانجاز أسرع، معربا عن شكره لأمير منطقة حائل وللمسئولين بالإمارة ومجلس المنطقة على ما وجدوه من روح عملية داعمة للعمل والانجاز.