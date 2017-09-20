 دراسة استطلاعية : “54” بالمائة من أولياء الأمور يؤكدون أن أبناءهم لديهم استعداد عالي لبدء العام الدراسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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دراسة استطلاعية : “54” بالمائة من أولياء الأمور يؤكدون أن أبناءهم لديهم استعداد عالي لبدء العام الدراسي

دراسة استطلاعية : “54” بالمائة من أولياء الأمور يؤكدون أن أبناءهم لديهم استعداد عالي لبدء العام الدراسي
المناطق - واس

أكد “54” بالمائة من أولياء الأمور أن لدى أبنائهم استعداد عالي لبدء العام الدراسي، بينما يرى 9 بالمائة من أولياء الأمور أن الطلاب لديهم استعداد منخفض .
جاء ذلك في دراسة استطلاعية أجرها المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام @ksaopinions التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بعنوان ( العودة إلى المدارس) يوم أمس الأول .
وشارك في الاستطلاع عينة عشوائية من الآباء والأمهات السعوديين حيث بلغت (1201) فرد من مختلف مناطق المملكة مثلت نسبة الآباء منهم (56%) في حين بلغت نسبة الأمهات (44%) وتم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة بمنهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع عينة الاستطلاع .
وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي ..
1) يرى 54% من أولياء الأمور أن لدى أبنائهم استعداد عالي لبدء العام الدراسي ، بينما 9% فقط من الطلاب لديهم استعداد منخفض .
2) أوضحت نتائج الاستطلاع أن 79% من الطلاب لديهم اهتمام بالانتظام في الأسبوع الأول من الدراسة ،حيث 56% منهم من طلاب المدارس الحكومية. بينما يرون أن 21% فقط من الطلاب غير منتظمون إلى حد ما .
3) 56% من أولياء الأمور لا يتفقون مع وزارة التعليم في قرار زيادة حصص النشاط .
4) 42.5% من الطلاب استفادوا من البرامج الصيفية خلال فترة الإجازة ، 52% منهم من طلاب المدارس الحكومية .
ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الالكتروني للمركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام.. http://www.ncpop.org.sa/ .

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