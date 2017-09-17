مترجم التلفزيون الإيراني يحرف خطاب ترامب ويبدل الإهانات إلى مدح !

حرف مترجم التلفزيون الإيراني الرسمي خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إيران خلال ترجمته لكلمة ترامب في الأمم المتحدة، ما أثار جدلا واسعا.

وفي الوقت الذي اتهم فيه ترامب إيران بأنها “دولة مارقة.. تتمثل صادراتها الأساسية في العنف وإراقه الدماء والفوضى”. قال المترجم باللغة الفارسية: “إيران تتحدث عن تدمير إسرائيل”.

وأستبدل المترجم قول ترامب: “بغض النظر عن القوة العسكرية الهائلة للولايات المتحدة، ما يخشاه القادة الإيرانيون أكثر هو شعبهم” بقوله: “جيش الولايات المتحدة قوي جدا والأمة الإيرانية أمة قوية جدا”.

وحين قال الرئيس الأمريكي: “ما يدفع النظام (الإيراني) إلى التضييق على الوصول إلى الإنترنت، لكي لا يرى الإيرانيون لحظات إطلاق النار على المتظاهرين العزل ولحظات سجن من يريدون إصلاح النظام السياسي”، استبدلها المترجم بقوله: “تشهد إيران الكثير من الحوادث التي هي غير مقبولة من وجهة نظرنا” واكتفى بذلك.

وتعرض المترجم الإيراني نيما شيتساز، إلى الكثير من الانتقادات والاتهامات من قبل مواطنين وسياسيين إيرانيين واتهموه بأنه “مارس الرقابة وحرف الخطاب”.

وقال شيتساز مدافعا عن نفسه بعد الجدل الذي أثاره: “أعتقد أنه من غير اللائق أن أذكر بلدي بالسوء في القناة الوطنية”…”صوت الخطاب بالإنجليزية كان واضحا بما فيه كفاية في التلفزيون لكي يترجموا بأنفسهم”.