 الدبل للاعبي الاتفاق: الفريق القوي هو من يستطيع النهوض من كبوته وثقتي فيكم كبيرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الدبل للاعبي الاتفاق: الفريق القوي هو من يستطيع النهوض من كبوته وثقتي فيكم كبيرة

الدبل للاعبي الاتفاق: الفريق القوي هو من يستطيع النهوض من كبوته وثقتي فيكم كبيرة
المناطق - الدمام
دعا رئيس الاتفاق المهندس خالد الدبل لاعبي فريقه بطي صفحة مباراة القادسية الماضية والتي خسرها الفريق بنتيجة 1-2، وذلك فبل مواجهة الشباب يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري السعودي للمحترفين.
وأكد الدبل في اجتماعه باللاعبين والذي حضره عضوي اللجنة الفنية صالح خليفة وسمير هلال بالخروج التام من أجواء المباراة الماضية، لاسيما الأخطاء التحكيمية، وعدم التأثر بها.
وقال: “كرة القدم كما هي لعبة فن، فهي لعبة أخطاء، لذلك لا يمكن الركون للأخطاء سواء الخارجية كالتحكيم، أو الشخصية، والفريق الجيد هو القادر على تجاوزها مهما كانت صعوبتها.
وأضاف: “ثقتي فيكم كبيرة، وكل ما أطلبه منكم هو التحضير لمواجهة الشباب نفسياً وفنياً، وأن يكون التركيز الذهني حاضراً تماماً”.
من جهة ثانية دخل مهاجم الفريق يوسف السالم التدريبات اللياقية مع مدرب اللياقة بعد تعافيه من الشد الذي تعرض له في العضلة الخلفية للساق.
وكان المدرب الصربي ميودراغ يسيتش قد رفع من مستوى التحضيرات على المستويين اللياقي والفني، حيث بدأ في رسم تصوراته الفنية للمباراة من خلال الشرح النظري والتطبيق الميداني للأسلوب والخطة اللذين سيدخل بهما المباراة.

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