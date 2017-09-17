 السيول تغلق كوبري صبيا – العدايا .. والدفاع المدني المدني ينشر علامات تحذيرية ويمنع العبور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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السيول تغلق كوبري صبيا – العدايا .. والدفاع المدني المدني ينشر علامات تحذيرية ويمنع العبور

السيول تغلق كوبري صبيا – العدايا .. والدفاع المدني المدني ينشر علامات تحذيرية ويمنع العبور
المناطق - أمل بهكلي
شهدت منطقة جازان مساء امس هطول الأمطار وجريان السيول مما ادى الى إغلاق وانقطاع طريق كوبري صبيا – العدايا وتعطل المواطنين والحركة المرورية صباح اليوم.
وباشر الدفاع المدني الموقع وقام بنشر اشرطة وعلامات تحذيرية ومنع المركبات من المرور حفاظا على سلامتهم جراء ارتفاع منسوب المياة بالتحويلة المؤقتة وخطورة الكوبري لصيانته.
وقد تم إقفال كوبري العدايا المغلق منذ عام للصيانة لكنها لم تنفذ حتى الآن وطمرت السيول التحويلة المؤقتة وحرمت الموظفين والطلاب من العبور ، وكذلك المرضى والمراجعين والحالات الطارئة من الوصول الى مستشفى صبيا العام.
وناشد الأهالي بضرورة فتح الطريق بصفة عاجلة للوصول الى أعمالهم وقضاء احتياجاتهم من محافظة صبيا.
من جانبه أوضح محافظ صبيا أ.علي بن موسى زعله “بأنه تم تكليف لجنة الأودية والعقوم بالوقوف على الكوبري صباح اليوم الأربعاء وإعداد محضر بمعاناة المواطنين ومخاطبة إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان بتكليف فريق فني للمعاينة على الطبيعة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الوضع  .

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