 “مدارس الرياض” تكرم أبطال الحد الجنوبي في احتفالها باليوم الوطني87 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“مدارس الرياض” تكرم أبطال الحد الجنوبي في احتفالها باليوم الوطني87

“مدارس الرياض” تكرم أبطال الحد الجنوبي في احتفالها باليوم الوطني87
المناطق - عادل الزهراني
احتفلت مدارس الرياض للبنين بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع ومدير مدارس الرياض عبدالرحمن الغفيلي والقيادات التعليمية بالمدارس اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/١٢/٢٩هـ وتضمن الحفل عدداً من الفعاليات، ومنها كلمة لمدير عام المدارس وكلمة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، وقصيدة شعرية، وبعد ذلك تم تكريم أبطال الحد الجنوبي، وتقديم الهدايا التذكارية للمشاركين في معرض سلمان العطاء.
وقدم مدير عام المدارس درعًا تذكارياً لمدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع، كما تجول راعي الحفل في معرض سلمان العطاء وشارك في العرضة السعودية.
وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع إن اليوم الوطني مناسبة غالية علينا جميعاً، والوطن يحتاج منا الكثير فالوطن هو الذي نعيش بظله في أمن وأمان والذي يمتلك أفضل مقدسات العالم.
وأوضح مدير عام مدارس الرياض عبدالرحمن الغفيلي أن أسرة مدارس الرياض سعيدة بالاحتفال بمناسبة عزيزة على قلوب أبناء الوطن، كونها ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية الذي يطل علينا في الثالث والعشرين من سبتمبر كل عام ليعيدنا إلى مرحلة تاريخية مهمة في تأسيس هذه البلاد وتوحيد شتاتها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز
وأضاف: “للتعليم في كل مكان دوراً بارزاً في ترسيخ حب الوطن وغرس الولاء وتعميق الانتماء لا سيما إذا كانت أسسه ودوافعه تنبع من عقيدة صحيحة ورؤية واضحة وتابع إن مدارس الرياض تفخر بالخدمة التعليمية النموذجية التي تقدمها لأبناء وبنات الوطن، وأيضاً نفخر بالمبادرات الوطنية والاجتماعية ومنها مبادرة تعليم أبناء الحد الجنوبي الذي استفاد منها نحو خمسة وتسعين ألف طالب وطالبة من الحد الجنوبي ومبادرة شهداء الواجب التي وجهتها المدارس لأبناء الشهداء تقديراً وعرفاناً لتضحياتهم”.
وتابع: “أدام الله على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن ينصر أبطالنا في ميدان الشرف وأن يؤيد ويسدد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يحفظ بلادنا ويعيد هذه الذكرى الغالية علينا أعواما عديدة”.

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