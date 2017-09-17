إدارة النصر تعين فهد العجلان نائبا للرئيس

عقدت إدارة النصر اجتماعها الخامس يوم الأربعاء، لإعادة توزيع المناصب في إدارة النادي العاصمي، بحضور الرئيس فيصل بن تركي وأعضاء شرف النادي الأصفر.

وشملت القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع تعيينات جديدة ونقاشات متعددة، فيما تم تعيين فهد العجلان نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وسلمان القريني أمينا عاما للنادي ومتحدثا رسميا، ومنصور الشلهوب أمينا للصندوق.

وناقش مجلس الإدارة موضوع الرخصة الآسيوية، وتقرر إحالته للمجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف، كما تمت مناقشة بعض التقارير الفنية للفريق الأول خلال الفترة الماضية.