 إدارة النصر تعين فهد العجلان نائبا للرئيس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إدارة النصر تعين فهد العجلان نائبا للرئيس

إدارة النصر تعين فهد العجلان نائبا للرئيس
المناطق - الرياض

عقدت إدارة النصر اجتماعها الخامس يوم الأربعاء، لإعادة توزيع المناصب في إدارة النادي العاصمي، بحضور الرئيس فيصل بن تركي وأعضاء شرف النادي الأصفر.

وشملت القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع تعيينات جديدة ونقاشات متعددة، فيما تم تعيين فهد العجلان نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وسلمان القريني أمينا عاما للنادي ومتحدثا رسميا، ومنصور الشلهوب أمينا للصندوق.

وناقش مجلس الإدارة موضوع الرخصة الآسيوية، وتقرر إحالته للمجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف، كما تمت مناقشة بعض التقارير الفنية للفريق الأول خلال الفترة الماضية.

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