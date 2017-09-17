الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب جابر عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء اليوم بنقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،- حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بنناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لذوي شهيد الواجب الجندي أول جابر بن أحمد عطيف أحد منسوبي القوات المسلحة – رحمه الله – الذي استشهد في بالحد الجنوبيبمنطقة جازان.

وعبّر سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال زيارته لوالد وذي وأسرة الشهيد عطيف بمنزلهم في محافظة صبيا ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاَ الله تعالى أن يتقبلهبواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الوطن ، هو مصدر فخر واعتزاز للجميع .

من جانبهم عبر والد وأفراد أسرة الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على تعزيتهم ومشاركتهم أحزانهم ، مؤكدين أن هذا نابع من حرصواهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله بأبنائها المواطنين في كل مكان، مشيرين إلى أن إبنهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

حضر العزاء محافظ صبيا علي بن موسى زعلة ومدير مكتب نائب أمير منطقة جازان عبدالعزيز بن سعد آل مرعي.