 اختتام الدورة الثانية لبرنامج الخدمات الطبية الطارئة في الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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اختتام الدورة الثانية لبرنامج الخدمات الطبية الطارئة في الباحة

اختتام الدورة الثانية لبرنامج الخدمات الطبية الطارئة في الباحة
المناطق - الباحة
اختتمت ادارة التدريب بهئية الهلال الأحمر بمنطقة الباحة الدورة الثانية لبرنامج الخدمات الطبية الطارئة وذلك حسب الخطة التي تهدف لإستمرار تلك الدورات التي تأتي تباعاً وتهدف إلى تدريب مسعفي الهيئة ورفع مستوى كفاءتهم بشكل مستمر مما يرتقى بخدمات الهلال الأحمر السعودي المقدمة للمواطنين والمقيمين
واوضح عماد منسي الزهراني المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة بان  الدورة أقيمت بمركز التدريب التابع لفرع الهيئة بالمنطقة وقام بتنفيذ الدورة المدير الطبي بالمنطقة الدكتور محمد علي مرعي  ومدير التدريب عبد الخالق الزهراني مشيرا بان مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي زار مقر التدريب والقى كلمة توجيهية للمتدربين

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