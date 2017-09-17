 ريال مدريد يبقي بنزيمة في صفوفه حتى 2021 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ريال مدريد يبقي بنزيمة في صفوفه حتى 2021

ريال مدريد يبقي بنزيمة في صفوفه حتى 2021
المناطق - وكالات

سيمدد ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في العامين الأخيرين عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة حتى 2021 بحسب ما ذكر في بيان الأربعاء.

وبرغم الانتقادات الموجهة له، نجح بنزيمة (29 عاما) بالحصول على موقع أساسي في تشكيلة الفريق الملكي منذ قدومه عام 2009.

وكتب ريال في بيانه: “اتفق ريال مدريد وكريم بنزيمة على تمديد عقد اللاعب، وبات مرتبطا معه حتى 30 يونيو 2021”. وسيعقد بنزيمة الذي كان عقده السابق يمتد حتى 2019، مؤتمرا صحافيا الخميس في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

وبحال إكماله عقده الجديد حتى نهايته، يكون لاعب ليون السابق قد أمضى 12 عاما في صفوف الفريق الاكثر تتويجا على الساحة الأوروبية.

وأحرز بنزيمة لقب دوري أبطال اوروبا 3 مرات مع ريال مدريد (2014 و2016 و2017)، وهو رقم قياسي للاعب فرنسي يتقاسمه مع رافايل فاران وريمون كوبا، كما حصد لقب الدوري المحلي مرتين في 2012 و2017 وكأس الملك في 2011 و2014، ليرفع عدد ألقابه مع الفريق الأبيض الى 14.

وبنزيمة، أحد قادة ريال الأربعة، هو ثامن هداف في تاريخ النادي (181) بفارق هدف عن الجناح التاريخي باكو خنتو (182).

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