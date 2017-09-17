أنهت إجراءات 809,049 حاج الشركة السعودية للخدمات الأرضية تواصل نجاحها في توديع ضيوف الرحمن

تستمر الجهود التي تقدمها الشركة السعودية للخدمات الأرضية على مدار الساعة لتسهيل كافة إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن من مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. وحسب الإحصائيات التشغيلية، فقد تم إنهاء مغادرة 809,049 حاج على متن 3,037 رحلة، حيث قاموا موظفي الشركة بمناولة مايقارب 1,659,100 قطعة عفش على جميع رحلات الحج، وذلك حتى يوم الأربعاء 2017.09.20م.

حيث غادرت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 1,592 رحلة لشركات الطيران الدولية، و669 رحلة للخطوط السعودية، و103 رحلة لطيران ناس. و كان مجموع الحجاج المغادرون على رحلات شركات الطيران الدولية 414,151 حاجاً، وعلى متن الخطوط السعودية 185,286 حاجاً، وعلى متن طيران ناس 39,176 حاجاً.

وتشير الإحصائيات بأن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بلغت عدد الرحلات المغادرة منه والتي تمت مناولتها لشركات الطيران الدولية 496 رحلة، والخطوط السعودية 154 رحلة وطيران ناس 23 رحلات. وبلغ عدد الحجاج المغادرون على رحلات شركات الطيران الدولية 118,671 حاجاً، مقابل 44,005 حاجاً غادرو على متن الخطوط السعودية و7,760 حاجاً على طيران ناس.

حيث بين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية الأستاذ قايد بن خلف العتيبي: ” لقد تمت بحمد الله وتوفيقه المرحلة الأولى من مغادرة ضيوف الرحمن بكل سلاسة، بالرغم من ارتفاع وتيرة العمل وزيادة أعدد الحجاج بالمقارنة بالأعوام السابقة “.

وأضاف العتيبي: ” لقد كان لخبرات موظفينا والخطط التشغيلية المعدة مسبقاً الفضل بعد الله سبحانه وتعالى بنجاح هذه المرحلة التي عمل بها موظفي الشركة على مدارالساعة لخدمة وتسهيل مغادرة ضيوف الرحمن. كما نتطلع لإتمام المراحل المتبقية بنفس السلاسة والنجاح بحول الله تعالى”.