 اتصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس التركي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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اتصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس التركي

اتصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس التركي
المناطق - واس

جرى اتصال هاتفي اليوم بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – و فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية.
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم، والتأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين.

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