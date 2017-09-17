اتصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس التركي

جرى اتصال هاتفي اليوم بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – و فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم، والتأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين.