مدير تعليم جدة يرعى حفل مدارس مكتب الشرق باليوم الوطني

رفع المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ال ” ٨٧ ” مؤكدا أن التوشح براية التوحيد علم المملكة العربية السعودية هو بمثابة أجمل ذكرى للتحول من حال متناثر متناحر إلى أسطورة وطن ينافس العالم .

وأضاف بأن شعار رؤية وطن وهي رؤية الخير والنماء ولذلك فالمسؤولية كبيرة تجاه الوطن لتعزيز وترسيخ المواطنة والدفاع عنه بالغالي والنفيس وهي فرصة لتقديم التحية لجنودنا البواسل .

جاء ذلك خلال رعايته لاحتفالية مدارس مكتب التعليم بشرق جدة صباح اليوم بمناسبة اليوم الوطني ” ٨٧ ” والذي احتضنته قاعة الشرق في ثانوية القدس بحضور مدير مكتب التعليم بشرق جدة الدكتور عثمان السهيمي وجمع من التربويين والطلاب حيث أشاد مدير تعليم جدة بما تضمنه الحفل من فقرات رائعة معتبرا كلمة الطلاب التي ألقاها الطالب زياد الزهراني نيابة عن زملائه هي وثيقة احتفالية طلاب مدارس مكتب الشرق باليوم الوطني .

وكانت فقرات الحفل قد تضمنت العديد من الفقرات الخطابية التي استهلت بكلمة لمدير مكتب التعليم بالشرق توالت بعدها الفقرات الشعرية والإنشادية والشعبية كما تخلل الحفل تقديم أوبريت طلابي وطني بعنوان “شموخ وطن” .

وفِي ختام الحفل كرم مدير تعليم جدة المشاركين في إعداد الحفل وإخراجه من معلمين وطلاب وإداريين .