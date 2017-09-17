تبرع بمبلغ 500 ألف ريال لصالح الجمعية.. أمير منطقة جازان بالنيابة يرعى حفل جمعية الإحسان الطبية الخيرية..

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء اليوم ، حفل جمعية الإحسان الطبية الخيرية بالمنطقة ” شكرًالكم .. نصف مليون إحسان ” لتدشين مشروعات الجمعية الخيرية للعام 1439هـ ، وذلك بقاعة الاحتفالات بفندق راديسون بلو بمدينة جيزان.

وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن علي ناشب كلمة أوضح خلالها أن الجمعية مع مطلع العام الجديد تكمل عامها التاسع منذ تأسيسها بهدف تقديم خدماتعلاجية مجانية بالمنطقة والتي استفاد منها منذ تأسيس الجمعية 506,391 مستفيدًا من المرضى المحتاجين عبر منظومة عمل ومنهجية احترافية في تنفيذ المشروعاتالاجتماعية والخيرية بكل كفاءة وفاعلية وتقديم منتجات متميزة ورائدة للمستفيدين ، مبرزًا جهود شركاء النجاح والداعمين للجمعية في أداء رسالتها السامية.

وأضاف أن مشروعات الجمعية تشمل تدشين مركز الإحسان للأعمال ” وقف الجمعية ” ، وتدشين عيادات نورة الملاحي للتأهيل والعلاج الطبيعي والوظيفي ، والعيادةالمتخصصة للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي ، وعيادة العيون المتنقلة ، وعيادة الباطنية والسكر المتنقلة.

وأعرب عن شكره وكافة أعضاء مجلس إدارة الجمعية لسمو أمير منطقة جازان بالنيابة لرعاية حفل الجمعية وتدشين مشروعاتها.

عقب ذلك شاهد الحضور فيلما عن نشاطات الجمعية في تقديم خدمات طبية للمحتاجين من المواطنين والمقيمين بالتعاون مع شركاء النجاح في القطاع الحكومي والقطاعالخاص والقطاع غير الربحي ، وذلك من خلال مشروعات الجمعية الخيرية التي شملت مشروع ” سفير ” لنقل مرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم الوراثية ، ومشروع ” سند” لتأمين الأجهزة الطبية للمرضى المحتاجين في منازلهم ، ومشروع ” شفاء ” لإجراء العمليات الجراحية للمرضى المحتاجين ، وكذلك مشروع الاستشاري الزائر لتقديمخدمات طبية استشارية للمرضى في القرى ، إلى جانب مشروع ” رواد ” لنشر التوعية الصحية ، ومشروع الرعاية المنزلية ، ومشروع ” سكن ” للسكن المؤقت للمرضى ،فضلا عن مشروع العيادات المتنقلة .

بعد ذلك ألقى المهندس ماجد أبانمي كلمة شركاء النجاح المتعاونين والداعمين لجمعية الإحسان الطبية الخيرية ، أعرب عن سعادة الشركاء في الإسهام في تنفيذ المشروعاتالطبية الخيرية للجمعية ، مبرزا ريادة الجمعية وتميزها وتنظيمها الذي أسهم في تحقيق نتائج متميزة للمشروعات ، وعزز فرص التعاون مع الشركاء .

من جانبه ألقى الأمين العام لجمعية الإحسان الطبية الخيرية الدكتور خالد بن محمد العطاس كلمة ، أثنى خلالها على جهود وتعاون شركاء النجاح والداعمين لبرامج الجمعية ،لافتًا النظر إلى توقيع مذكرات التفاهم والتعاون مع العديد من الإدارات والقطاعات ، والتي من بينها اتفاقية التعاون مع وزارة الصحة ، والتي أسهمت بدورها في تحقيق قيمةإضافية ونوعية لمشروعات الجمعية الطبية الخيرية.

إثر ذلك دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مركز الإحسان للأعمال ” وقف الجمعية ” وعيادات نورةالملاحي للتأهيل والعلاج الطبيعي والوظيفي، والعيادات المتنقلة ، معلنًا سموه تبرعه بمبلغ 500 ألف ريال لصالح جمعية الإحسان الطبية الخيرية ، فيما شهد سموه أيضًا توقيعمذكرة تعاون بين جمعية الإحسان وجامعة جازان ، ومذكرة تعاون بين الجمعية ومستشفى القوات المسلحة بجازان.

وفِي ختام الحفل كرّم سمو أمير منطقة جازان بالنيابة شركاء النجاح المتعاونين مع الجمعية ، فيما تسلم سموه هدية بهذه المناسبة.