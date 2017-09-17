 الشيخ الحجري: أطالب بعدم قيادة المرأة لأنها “ناقصة عقل ودين” وإذا ذهبت إلى السوق أصبحت بـ “ربع عقل” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الشيخ الحجري: أطالب بعدم قيادة المرأة لأنها “ناقصة عقل ودين” وإذا ذهبت إلى السوق أصبحت بـ “ربع عقل” مقتل 22 داعشيا وتدمير أسلحة ومعدات تابعة لهم في عملية غرب العراق تبرع بمبلغ 500 ألف ريال لصالح الجمعية.. أمير منطقة جازان بالنيابة يرعى حفل جمعية الإحسان الطبية الخيرية.. مدير تعليم جدة يرعى حفل مدارس مكتب الشرق باليوم الوطني اتصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس التركي أنهت إجراءات 809,049 حاج الشركة السعودية للخدمات الأرضية تواصل نجاحها في توديع ضيوف الرحمن ريال مدريد يبقي بنزيمة في صفوفه حتى 2021 المنظمة العربية للسياحة تبارك للسياحة العربية بتكريم الأمير سلطان بن سلمان من منظمة السياحة العالمية اختتام الدورة الثانية لبرنامج الخدمات الطبية الطارئة في الباحة الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب جابر عطيف إدارة النصر تعين فهد العجلان نائبا للرئيس “مدارس الرياض” تكرم أبطال الحد الجنوبي في احتفالها باليوم الوطني87

الشيخ الحجري: أطالب بعدم قيادة المرأة لأنها “ناقصة عقل ودين” وإذا ذهبت إلى السوق أصبحت بـ “ربع عقل”

المناطق - الرياض

أثار الشيخ سعد بن سعيد الحجري مدير مكتب الإفتاء بمنطقة عسير موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن فسر حديثاً نبوياً شريفاً بطريقة اُعتبرت مسيئة للنساء اللاتي وصفهن بأنهن بربع عقل.

وعلى موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين، تصدر الوسم”#الحجري_النساء_بربع_عقل”، في إشارة إلى حديث الشيخ الحجري الذي أثار غضب وانتقاد عدد كبير خلال محاضرة دعوية فيما يبدو.

ويقول الحجري إن المرأة ناقصة عقل ودين، وهي بنصف عقل في الأساس، وعندما تذهب للسوق تصبح بربع عقل.

وكان الحجري يتحدث عن قضية السماح للنساء بقيادة السيارة، إذا يرى أنه لايجوز منحها رخصة قيادة كونها بربع عقل، مستشهداً بأن المرور لايمنح الرجل رخصة مرور مالم يكن بعقل كامل.

ويختلف تفسير الحجري للحديث النبوي الشريف عن تفسير كثير من علماء الدين البارزين في المملكة وباقي دول العالم الإسلامي التي لا ترى في الحديث انتقاصاً من النساء.

وقوبل تفسير الحجري بردود غاضبة ومنتقدة وبعضها يستند لتفسيرات علماء معروفين وسط محاولة عدد من المغردين الدفاع عنه بالإشارة إلى أن حديث الداعية مجتزأ من سياقه الكامل.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>