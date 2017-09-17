الشيخ الحجري: أطالب بعدم قيادة المرأة لأنها “ناقصة عقل ودين” وإذا ذهبت إلى السوق أصبحت بـ “ربع عقل”

أثار الشيخ سعد بن سعيد الحجري مدير مكتب الإفتاء بمنطقة عسير موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن فسر حديثاً نبوياً شريفاً بطريقة اُعتبرت مسيئة للنساء اللاتي وصفهن بأنهن بربع عقل.

وعلى موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين، تصدر الوسم”#الحجري_النساء_بربع_عقل”، في إشارة إلى حديث الشيخ الحجري الذي أثار غضب وانتقاد عدد كبير خلال محاضرة دعوية فيما يبدو.

ويقول الحجري إن المرأة ناقصة عقل ودين، وهي بنصف عقل في الأساس، وعندما تذهب للسوق تصبح بربع عقل.

وكان الحجري يتحدث عن قضية السماح للنساء بقيادة السيارة، إذا يرى أنه لايجوز منحها رخصة قيادة كونها بربع عقل، مستشهداً بأن المرور لايمنح الرجل رخصة مرور مالم يكن بعقل كامل.

ويختلف تفسير الحجري للحديث النبوي الشريف عن تفسير كثير من علماء الدين البارزين في المملكة وباقي دول العالم الإسلامي التي لا ترى في الحديث انتقاصاً من النساء.

وقوبل تفسير الحجري بردود غاضبة ومنتقدة وبعضها يستند لتفسيرات علماء معروفين وسط محاولة عدد من المغردين الدفاع عنه بالإشارة إلى أن حديث الداعية مجتزأ من سياقه الكامل.