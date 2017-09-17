تركيا: لن نسمح بإقامة دولة على أساس عرقي على حدودنا

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جنكلي إن بلاده لن تسمح بإقامة دولة على أساس عرقي في الجنوب. وأضاف أن انتهاك وحدة أراضي العراق وسوريا قد يشعل شرارة صراع عالمي أوسع نطاقا.

وانتشرت قوات تركية على حدود البلاد الجنوبية ووجهت أسلحتها صوب شمال العراق الذي يديره الأكراد حيث تعتزم السلطات هناك إجراء استفتاء على الاستقلال في تحد لأنقرة والقوى الغربية.

وتقف دبابات ومنصات إطلاق صواريخ مثبتة على عربات مدرعة في مواجهة الأراضي العراقية على بعد نحو كيلومترين من الحدود وتقتلع الحفارات الميكانيكية الزراعات حتى يقيم الجيش مواقع على الأراضي الزراعية المسطحة والجافة.

وقالت مصادر من الجيش التركي إنه من المقرر أن تستمر التدريبات العسكرية، التي بدأت دون إخطار مسبق، حتى 26 سبتمبر/أيلول أي حتى بعد يوم من موعد إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق في شمال البلاد.

وشاهد مراسل من رويترز 4 مدرعات تحمل أسلحة ثقيلة وجنودا يتخذون مواقع في المناطق التي جرى إعدادها خصيصاً وأسلحتهم موجهة صوب الحدود. وكان بالإمكان رؤية مولد كهرباء وطبقا لاتصالات الأقمار الصناعية في أحد المواقع.

ويعكس استعراض القوة حجم القلق في تركيا، التي يوجد بها أكبر عدد من الأكراد في المنطقة، خشية أن يشجع الاستفتاء حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا منذ ثلاثين عاما في جنوب شرق تركيا.

وكان وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو قال الأسبوع الماضي إن أنقرة لن تتوانى عن استخدام القوة إذا لزم الأمر وإن المواجهة أثرت على الليرة التركية. وانخفضت العملة التركية أمام الدولار لأقل من 3.5 ليرة مقابل الدولار لأول مرة منذ أربعة أسابيع.