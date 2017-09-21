 محمد بن راشد يعايد السعوديين بقبلة على رأس الملك سلمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مكونات صنع القنابل متاحة للشراء في “أمازون” .. ومراجعة عاجلة للموقع ترمب: سندرس استئناف المساعدات العسكرية لمصر مظاهرات للجالية الإيرانية في نيويورك ضد روحاني ونظام الملالي تصاعد خلافات الانقلابيين في اليمن.. تطورت إلى مستويات جديدة محمد بن راشد يعايد السعوديين بقبلة على رأس الملك سلمان السعودية تمول مشاريع في 82 دولة بـ51 مليار ريال تركيا: لن نسمح بإقامة دولة على أساس عرقي على حدودنا الشيخ الحجري: أطالب بعدم قيادة المرأة لأنها “ناقصة عقل ودين” وإذا ذهبت إلى السوق أصبحت بـ “ربع عقل” مقتل 22 داعشيا وتدمير أسلحة ومعدات تابعة لهم في عملية غرب العراق تبرع بمبلغ 500 ألف ريال لصالح الجمعية.. أمير منطقة جازان بالنيابة يرعى حفل جمعية الإحسان الطبية الخيرية.. مدير تعليم جدة يرعى حفل مدارس مكتب الشرق باليوم الوطني اتصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس التركي

محمد بن راشد يعايد السعوديين بقبلة على رأس الملك سلمان

محمد بن راشد يعايد السعوديين بقبلة على رأس الملك سلمان
المناطق - الرياض

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم شعب السعودية وقيادتها باليوم الوطني للمملكة تحت شعار معا أبدا.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدات له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “كل التهنئة لإخوتنا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية يومهم الوطني الـ87، وفق الله خادم الحرمين وولي عهده لدوام عزها ومجدها ومنعتها”.

وأضاف “معا أبدا نحن والمملكة، عزهم عزنا، وبلدهم بلدنا، ومليكهم فخرنا كلنا.. معا أبدا في المصير وفي خدمة الإسلام وفي الدفاع عن الأوطان”.

وقال “فرحة المملكة بيومها الوطني هي فرحة لدولة الإمارات وشعبها.. حفظ الله المملكة وملكها وشعبها الكريم”.

كما نشر الشيخ محمد بن راشد مجموعة من الصور التي تجمع القيادات السعودية مع القيادات الإماراتية، والتي تؤكد روح الحب والتآلف والتوافق بين زعماء البلدين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>