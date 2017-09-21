محمد بن راشد يعايد السعوديين بقبلة على رأس الملك سلمان

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم شعب السعودية وقيادتها باليوم الوطني للمملكة تحت شعار معا أبدا.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدات له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “كل التهنئة لإخوتنا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية يومهم الوطني الـ87، وفق الله خادم الحرمين وولي عهده لدوام عزها ومجدها ومنعتها”.

وأضاف “معا أبدا نحن والمملكة، عزهم عزنا، وبلدهم بلدنا، ومليكهم فخرنا كلنا.. معا أبدا في المصير وفي خدمة الإسلام وفي الدفاع عن الأوطان”.

وقال “فرحة المملكة بيومها الوطني هي فرحة لدولة الإمارات وشعبها.. حفظ الله المملكة وملكها وشعبها الكريم”.

كما نشر الشيخ محمد بن راشد مجموعة من الصور التي تجمع القيادات السعودية مع القيادات الإماراتية، والتي تؤكد روح الحب والتآلف والتوافق بين زعماء البلدين.