تصاعد خلافات الانقلابيين في اليمن.. تطورت إلى مستويات جديدة

كشفت نقابة الصحافيين اليمنيين، عن اختطاف ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء، لاثنين من أبرز الصحافيين الموالين لشريكها الأساسي في الانقلاب المخلوع صالح، مع تصاعد خلافات حليفي الانقلاب المستمرة، وتطورها إلى مستويات جديدة.

وقال بيان للنقابة”إن مسلحي جماعة الحوثيين خطفوا اثنين من الصحافيين ظهر الثلاثاء، أثناء خروجهما من أحد المطاعم بالعاصمة صنعاء”.

وأوضحت النقابة أنها تلقت معلومات باختطاف الصحافيين كامل الخوداني، سكرتير تحرير موقع “الميثاق.نت” (موقع إخباري رسمي لحزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه المخلوع صالح)، وسامي الشرجبي، الصحافي في موقع “المؤتمر.نت” (الموقع الرسمي لحزب المخلوع).

ويعد الصحفيان المختطفان أعضاء في حزب المؤتمر، ومن أبرز المدافعين عن المخلوع، والمنتقدين لحلفائه في الانقلاب من ميليشيات الحوثي.

كما عبرت النقابة عن إدانتها لجريمة اختطاف الخوداني والشرجبي، مطالبة بسرعة الإفراج عنهما وكافة الصحافيين المختطفين. وحملت جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن سلامتهم وحياتهم.

واستنكرت النقابة بشدة اختطاف الصحافيين ومضايقاتهم منذ التهديدات التي أطلقها قادة حوثيين في اجتماعهم مع عدد من الصحافيين قبل أيام.

كذلك دعت اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين وكافة المنظمات المعنية بحرية التعبير للتضامن مع الصحافيين اليمنيين إزاء ما يتعرضون له من حرب ممنهجة.