 تصاعد خلافات الانقلابيين في اليمن.. تطورت إلى مستويات جديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مع عودة رونالدو .. خسارة قاسية ومفاجئة للريال على أرضه مكونات صنع القنابل متاحة للشراء في “أمازون” .. ومراجعة عاجلة للموقع ترمب: سندرس استئناف المساعدات العسكرية لمصر مظاهرات للجالية الإيرانية في نيويورك ضد روحاني ونظام الملالي تصاعد خلافات الانقلابيين في اليمن.. تطورت إلى مستويات جديدة محمد بن راشد يعايد السعوديين بقبلة على رأس الملك سلمان السعودية تمول مشاريع في 82 دولة بـ51 مليار ريال تركيا: لن نسمح بإقامة دولة على أساس عرقي على حدودنا الشيخ الحجري: أطالب بعدم قيادة المرأة لأنها “ناقصة عقل ودين” وإذا ذهبت إلى السوق أصبحت بـ “ربع عقل” مقتل 22 داعشيا وتدمير أسلحة ومعدات تابعة لهم في عملية غرب العراق تبرع بمبلغ 500 ألف ريال لصالح الجمعية.. أمير منطقة جازان بالنيابة يرعى حفل جمعية الإحسان الطبية الخيرية.. مدير تعليم جدة يرعى حفل مدارس مكتب الشرق باليوم الوطني

تصاعد خلافات الانقلابيين في اليمن.. تطورت إلى مستويات جديدة

تصاعد خلافات الانقلابيين في اليمن.. تطورت إلى مستويات جديدة
المناطق - وكالات

كشفت نقابة الصحافيين اليمنيين، عن اختطاف ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء، لاثنين من أبرز الصحافيين الموالين لشريكها الأساسي في الانقلاب المخلوع صالح، مع تصاعد خلافات حليفي الانقلاب المستمرة، وتطورها إلى مستويات جديدة.

وقال بيان للنقابة”إن مسلحي جماعة الحوثيين خطفوا اثنين من الصحافيين ظهر الثلاثاء، أثناء خروجهما من أحد المطاعم بالعاصمة صنعاء”.

وأوضحت النقابة أنها تلقت معلومات باختطاف الصحافيين كامل الخوداني، سكرتير تحرير موقع “الميثاق.نت” (موقع إخباري رسمي لحزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه المخلوع صالح)، وسامي الشرجبي، الصحافي في موقع “المؤتمر.نت” (الموقع الرسمي لحزب المخلوع).

ويعد الصحفيان المختطفان أعضاء في حزب المؤتمر، ومن أبرز المدافعين عن المخلوع، والمنتقدين لحلفائه في الانقلاب من ميليشيات الحوثي.

كما عبرت النقابة عن إدانتها لجريمة اختطاف الخوداني والشرجبي، مطالبة بسرعة الإفراج عنهما وكافة الصحافيين المختطفين. وحملت جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن سلامتهم وحياتهم.

واستنكرت النقابة بشدة اختطاف الصحافيين ومضايقاتهم منذ التهديدات التي أطلقها قادة حوثيين في اجتماعهم مع عدد من الصحافيين قبل أيام.

كذلك دعت اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين وكافة المنظمات المعنية بحرية التعبير للتضامن مع الصحافيين اليمنيين إزاء ما يتعرضون له من حرب ممنهجة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>