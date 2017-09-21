ترمب: سندرس استئناف المساعدات العسكرية لمصر

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستدرس استئناف بعض المساعدات العسكرية المعلقة لمصر بعد أن قررت الشهر الماضي حرمانها من مساعدات قدرها 95.7 مليون دولار وتأجيل أخرى قيمتها 195 مليوناً لمخاوف متعلقة بحقوق الإنسان.

وسئل ترمب عما إذا كان سيستأنف المساعدات العسكرية للقاهرة فقال للصحفيين في بداية اجتماعه مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، بمقر الجمعية العامة للأم المتحدة في نيويورك: “سندرس ذلك بالتأكيد”.

وأعربت مصر عن أسفها، في آب/أغسطس الماضي، لقرار الولايات المتحدة تخفيض بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري.