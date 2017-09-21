 مع عودة رونالدو .. خسارة قاسية ومفاجئة للريال على أرضه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مع عودة رونالدو .. خسارة قاسية ومفاجئة للريال على أرضه

مع عودة رونالدو .. خسارة قاسية ومفاجئة للريال على أرضه
المناطق -وكالات

تعرض ريال مدريد لخسارة قاسية ومفاجئة على أرضه أمام ضيفه ريال بيتس بهدف وحيد جاء في وقت قاتل.

وشهدت المباراة عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الميرنغي للعب لأول مرة في “ليغا” هذا الموسم.

وسجل أنتونيو سانابريا الهدف الوحيد للفريق الضيف في الدقيقة 94، ليرفع بيتيس رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس مقابل 8 نقاط لريال مدريد الذي بات في المرتبة السابعة.

وطرد رونالدو خلال الانتصار في كأس السوبر الإسبانية على برشلونة في 13 أغسطس، وعوقب بالإيقاف خمس مباريات بعد أن دفع الحكم ولم يشارك في أي مباراة بالدوري حتى الآن هذا الموسم.

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