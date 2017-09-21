3 أهداف في 5 دقائق تقود نابولي لسحق لاتسيو

سجل نابولي ثلاثة أهداف في غضون خمس دقائق في الشوط الثاني ليسحق مضيفه لاتسيو 4-1 ويرتقي لصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة .

ووضع ستيفان دي فري لاتسيو في المقدمة في الشوط الأول لكن كاليدو كوليبالي وخوسيه كايخون ودريس ميرتنز قلبوا المباراة رأسا على عقب في عودة قوية لنابولي. وحسم جورجينيو النتيجة بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويملك نابولي 15 نقطة من خمس مباريات مثل يوفنتوس الذي تفوق 1-صفر على فيورنتينا، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، بفضل هدف ماريو مانزوكيتش في الدقيقة 53. ويتفوق نابولي ويوفنتوس بنقطتين على انترناسيونالي الذي تعادل مع بولونيا يوم الثلاثاء.

ويحتل ميلانو المركز الرابع بعد فوزه بهدفين نظيفين على سبال سجلهما ريكاردو رودريجيز وفرانك كيسي من ركلتي جزاء.

وواصل ايدن جيكو تألقه بعدما سجل هدفين في انتصار روما 4-صفر على بنيفنتو محققا الانتصار التاسع على التوالي خارج الأرض في الدوري. وسجل لاعبان من بنيفنتو هدفين بالخطأ في شباكهما.

وسجل جيكو، هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، خمسة أهداف حتى الآن في أربع مباريات خاضها روما.

ويحتل روما المركز السابع برصيد تسع نقاط رغم أنه لعب أربع مباريات. وصعد تورينو للمركز الخامس بعد الفوز 3-2 على مضيفه اودينيزي.