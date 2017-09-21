ثقافة وفنون جدة تعلن أسماء الفائزين في مسابقة مواهب في حب الوطن

أعلنت لجنة التحكيم بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمحافظة جدة أسماء الفائزين في مسابقة مواهب في حب الوطن التي نظمتها وزارة الثقافة والاعلام بجدة على 13 مدينة بالمملكة العربية السعودية احتفالا باليوم الوطني ال 87 عاما من المجد والتي كانت على مرحتلين وتشمل المرحلة الأخيرة التنافس على جوائز بقيمة المليون ونصف المليون ريال في ال 23 من سبتمر و اشتملت المسابقة على 6 فروع وهي (القصة القصيرة والفلم القصير والشعر العامودي والشعر الشعبي والفن التشكيلي والاغنية الوطنية )

وجاءت نتائج المسابقة كالتالي :

*الفرع الأول : القصةالقصيره*

فاز بالجائزة الأولى علي حسين الزهراني بقصة (يوم اللحمه.)

والمركز الثاني ايمان بدوي عن قصة ( شروق في سماء الوطن )

والمركز الثالث رباب محمد عن قصة ( قدر شجره )

*والفرع الثاني الشعرالعامودي

* فاز بالمركز الأول محمد علي عسيري عن قصيدة ( وطني.)

والمركز الثاني عبدالهادي الشهري عن قصيدة ( يمناك في القلب)

والمركز الثالث سلطان العصيمي عن قصيدة (وطن تكحل بالضياء)

والفرع الثالث الشعر الشعبي :

وفاز بالمركز الأول خالد بن علي

والمركز الثاني نجم بن سهيل الروقي

والمركز الثالث محمد ال مهمل

*والفرع الرابع الاغنية الوطنية*

فاز بالمركز الأول عبدالرحمن باحمدين

والمركز الثاني رائد الفهد

والمركز الثالث عبدالعزيز الشريف

*والفرع الخامس الفن التشكيلي*

فاز بالمركز الأول صالح بن سالم الشهري

والمركز الثاني عبدالله بن محمد العمري

والمركز الثالث محمد إبراهيم رباط

*والفرع السادس الأفلام القصيرة*

حجبت الجوائز لعدم توفر مشاركين في المسابقة

من جهته عبر الدكتور عمر الجاسر مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة خلال كلمته عن شكره لوزارة الثقافة والاعلام بتنظيم مثل هذه المسابقات لاستغلال أوقات الشباب لما فيه خدمة للوطن وشكر ايضا لجنة التحكيم ومنسوبي الجمعية لتعاونهم في إنجاح المسابقة كما بارك للفائزين بالمسابقة معبرا ان مثل هذه المسابقات في مثل هذه الاحتفالات تعبر عن الحب والولاء للوطن من خلال الفن والثقافة وتحرص عليها الجمعية وتقدم الدعم الكامل للظهور بالمظهر الذي يليق بالوطن سائلا المولى ان يحفظ قيادتنا الرشيدة وان ينشر الامن والأمان في ربوع البلاد.

الجدير بالذكر تبرع كل من المتسابقين الشاعر الغنائي الفائز بالمركز الثاني الاستاذ رائد الفهد والفائز بالمركز الاول في الاغنية الوطنية الشاعر عبدالرحمن باحمدين بالجائزة لصالح جمعية الثقافة والفنون بجدة وعبرا عن سعادتهما بفوزهما ودعمهما للجمعية نتيجة الحراك الفني والثقافي في المنطقة داعين رجال الاعمال ومؤسسات القطاع الخاص الى دعم شباب وشابات الجمعية ابناء الوطن الغالي شاكرين منسوبي الجمعية ووزارة الثقافة والاعلام لجهودهما في تنظيم مثل هذه المسابقات.