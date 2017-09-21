 ارتفاع أسعار النفط الأمريكي إلى أكثر من «50» دولاراً للبرميل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ارتفاع أسعار النفط الأمريكي إلى أكثر من «50» دولاراً للبرميل

ارتفاع أسعار النفط الأمريكي إلى أكثر من «50» دولاراً للبرميل
المناطق_رويترز

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في ختام التعاملات الأمريكية رغم الارتفاع الكبير في مخزون الخام الأمريكي.

يأتي ذلك في حين أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى إصرارها على الحد من الإمدادات في السوق العالمية.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بشدة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بمقدار 79 سنتاً أي بنسبة 1.6% عن تعاملات الثلاثاء الماضي ، إلى 50.69 دولاراً للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، في حين ارتفع سعر الخام تسليم أكتوبر المقبل بمقدار 93 سنتاً أي بنسبة 1.9% إلى 50.41 دولاراً للبرميل.

يأتي ذلك فيما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، أن مخزون الخام واصل ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، وارتفع خلال الأسبوع المنتهي يوم 15 سبتمبر الحالي بمقدار 4.6 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إنه من المتوقع احتفاظ أوبك باستراتيجيتها للمحافظة على حصتها من السوق خلال فترة تراجع الأسعار.

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