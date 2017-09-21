«إل جي» تبدأ طرح هاتفها الذكي «إل جي في30»

أعلنت شركة إل جي عن بدء شحن هاتفها الذكي الأحدث “إل جي في30” LG V30 في كوريا الجنوبية اعتبارًا من الأسبوع الحالي، على أن يصل إلى بقية الأسواق العالمية، بما في ذلك الشرق الأوسط، خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وكانت عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية كشفت النقاب عن الهاتف يوم 31 أغسطس الماضي خلال حدث خاص أقامته في العاصمة الألمانية برلين على هامش المعرض الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية IFA 2017.

ويعد الهاتف نسخة أقل حجماً من هاتف “إل جي جي6″، مع كاميرا جديدة متقدمة وميزات قائمة على الصوت تستهدف مستخدمي الفيديو النشطين، والتي تأمل أن تساعدها على استعادة حصتها المفقودة في سوق تهيمن عليه مواطنتها سامسونج وآبل الأمريكية وهواوي الصينية.

يُشار إلى أن إل جي التي كانت في السابق ضمن قائمة الشركات الخمس الأكثر تصنيعاً للهواتف الذكية، تراجعت إلى المركز الثامن في 2016، بحسب تقرير شركة أبحاث السوق “استراتيجي أناليتكس”.

وأوضحت إل جي في منشور على مدونتها أن تفاصيل إضافية بما في ذلك السعر والتاريخ المحدد للتوافر سيُعلن عنه محلياً في كل سوق.