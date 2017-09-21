 “محمد” الاسم الأكثر انتشاراً لمواليد لندن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الدوري السعودي: «الثأر والإثارة» عنوان كلاسيكو الاتحاد والهلال انتشال جثث ثلاثة أطفال سقطوا بـ «مستنقع مائي» في الليث «بكتيريا» تنهش لحم الإنسان في أستراليا الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الأممي إلى بلاده اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير «التعليم» و«الصحة» تصرفان علاوة 1439 لموظفيهما مع راتب شهر محرم الأرصاد: هطول أمطار رعدية في مكة المكرمة وجازان وعسير هذه أفضل ميزة في نظام التشغيل «آي أو إس 11» الروهنغيا المسلمون يستجيرون من الموت بـ«مخيمات العذاب» “محمد” الاسم الأكثر انتشاراً لمواليد لندن شاهد كيف شاركت الإمارات في الاحتفال بعيد المملكة الوطني ! «التعليم» توافق على تنفيذ جامعة الطائف برنامج الدبلوم التربوي المطور

“محمد” الاسم الأكثر انتشاراً لمواليد لندن

“محمد” الاسم الأكثر انتشاراً لمواليد لندن
المناطق_متابعات

أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن اسم “محمد” كان الأكثر تفضيلا من قبل الأسر في العاصمة لندن ومنطقة “ميدلاندز” الغربية بإنكلترا لمواليدهم الجدد العام الماضي، وأنه حل في المرتبة الثامنة ضمن قائمة الأسماء الأكثر شيوعا في البلاد.

وقال المكتب في بيان حول الإحصاء السنوي لأسماء الأطفال في إنجلترا وويلز، إن إطلاق الأسر اسم “أوليفر” على مواليدهم الذكور جاء في المرتبة الأولى بـ 6 آلاف و623 طفلا، أما بالنسبة إلى الإناث فإن “أوليفيا” حل في المرتبة الأولى بـ 5 آلاف و17 طفلة.

وأضاف البيان أن اسم “هيري” بالنسبة إلى الذكور حل في المرتبة الثانية، تلاه بالترتيب “جورج” و”جاك” و”جاكوب”، فيما جاء اسم محمد في المرتبة الثامنة ضمن قائمة أكثر 10 أسماء تسمية في البلاد خلال العام الماضي.

وأشار البيان إلى أنه بالنسبة إلى الإناث جاء اسم “أميليا” في المرتبة الثانية تلاه بالترتيب أسماء “إميلي” و”إيسلا” و”آفا”.

وأكد البيان أن اسم محمد مع اختلاف كتاباته، كان الأكثر تفضيلا من قبل الأسر في تسمية أطفالهم خلال العام الماضي بالعاصمة لندن ومنطقة “ميدلاندز” الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن المسلمين يشكلون 12 % من عدد سكان لندن البالغ عدد سكانها 8.6 ملايين، ويعيش في عموم المملكة المتحدة حوالي 3 ملايين مسلم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>