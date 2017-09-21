هذه أفضل ميزة في نظام التشغيل «آي أو إس 11»

طرحت أبل أخيراً أحدث نسخة من نظام تشغيلها النقال “آي أو إس 11″، جالباً العديد من المزايا والإضافات الجديدة، ولعل أبرزها تطبيقات الواقع المعزز التي تحدث تغييراً جذرياً في طريقة التعامل مع آي فون.

والأهم أن هذه التطبيقات لا تُلزم المستخدم بشراء أحدث هواتف أبل “آي فون إكس” و8″ و”8 بلس”، بل تدعم أيضاً هواتف أبل الحالية مثل “آي فون 6 إس” والإصدارات التي تعقبه حتى “آي فون 7 بلس”، إذ أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على تويتر كيفية عمل تطبيقات الواقع المعزز بسلاسة مع هواتف آي فون.

ففي إحدى المقاطع يظهر كيف يبدو تطبيق “آيكيا” للواقع المعزز، حيث يتيح للمستخدم التحكم في وضعية ومكان الأثاث حسب الرغبة، فيتمكن من تحريك المقعد أو الأريكة في أي زاوية من زوايا المنزل أو المكتب في الوقت الحقيقي.

وقالت أبل إن رقاقة “إيه 11 بيونيك” تمتلك بطاقة رسوميات أفضل تعمل بكفاءة عالية لإنشاء محتوى واقع معزز بشكل دقيق.

إضافة إلى تحسينات في مستشعرات جيروسكوب والتسارع بهدف التتبع الدقيق للحركة، من أجل إنشاء محتوى افتراضي يظهر في الواقع الحقيقي على الهاتف الذكي.

ومن وجهة نظر المختصين في مجال التكنولوجيا، فإن هذا العام بالنسبة لمستخدمي أبل يختلف عن الأعوام السابقة، إذ أن أحدث تقنيات ومزايا أبل الجديدة لا تنحصر على هواتفها الجديدة دون غيرها.

وهذا يعتبر أمراً جيداً بالنسبة للمطورين والمستخدمين العاديين وحتى أبل ذات نفسها، فهي تعزز من مكانتها وريادتها بتعريف المستخدم البسيط بتقنيات الواقع المعزز بشكل مبسط ومفهوم، والتي قد يراها بأنها محيرة أو مزحة أو تسلية.