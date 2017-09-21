 هذه أفضل ميزة في نظام التشغيل «آي أو إس 11» | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الدوري السعودي: «الثأر والإثارة» عنوان كلاسيكو الاتحاد والهلال انتشال جثث ثلاثة أطفال سقطوا بـ «مستنقع مائي» في الليث «بكتيريا» تنهش لحم الإنسان في أستراليا الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الأممي إلى بلاده اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير «التعليم» و«الصحة» تصرفان علاوة 1439 لموظفيهما مع راتب شهر محرم الأرصاد: هطول أمطار رعدية في مكة المكرمة وجازان وعسير هذه أفضل ميزة في نظام التشغيل «آي أو إس 11» الروهنغيا المسلمون يستجيرون من الموت بـ«مخيمات العذاب» “محمد” الاسم الأكثر انتشاراً لمواليد لندن شاهد كيف شاركت الإمارات في الاحتفال بعيد المملكة الوطني ! «التعليم» توافق على تنفيذ جامعة الطائف برنامج الدبلوم التربوي المطور

هذه أفضل ميزة في نظام التشغيل «آي أو إس 11»

هذه أفضل ميزة في نظام التشغيل «آي أو إس 11»
المناطق_وكالات

طرحت أبل أخيراً أحدث نسخة من نظام تشغيلها النقال “آي أو إس 11″، جالباً العديد من المزايا والإضافات الجديدة، ولعل أبرزها تطبيقات الواقع المعزز التي تحدث تغييراً جذرياً في طريقة التعامل مع آي فون.

والأهم أن هذه التطبيقات لا تُلزم المستخدم بشراء أحدث هواتف أبل “آي فون إكس” و8″ و”8 بلس”، بل تدعم أيضاً هواتف أبل الحالية مثل “آي فون 6 إس” والإصدارات التي تعقبه حتى “آي فون 7 بلس”، إذ أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على تويتر كيفية عمل تطبيقات الواقع المعزز بسلاسة مع هواتف آي فون.

ففي إحدى المقاطع يظهر كيف يبدو تطبيق “آيكيا” للواقع المعزز، حيث يتيح للمستخدم التحكم في وضعية ومكان الأثاث حسب الرغبة، فيتمكن من تحريك المقعد أو الأريكة في أي زاوية من زوايا المنزل أو المكتب في الوقت الحقيقي.

وقالت أبل إن رقاقة “إيه 11 بيونيك” تمتلك بطاقة رسوميات أفضل تعمل بكفاءة عالية لإنشاء محتوى واقع معزز بشكل دقيق.

إضافة إلى تحسينات في مستشعرات جيروسكوب والتسارع بهدف التتبع الدقيق للحركة، من أجل إنشاء محتوى افتراضي يظهر في الواقع الحقيقي على الهاتف الذكي.

ومن وجهة نظر المختصين في مجال التكنولوجيا، فإن هذا العام بالنسبة لمستخدمي أبل يختلف عن الأعوام السابقة، إذ أن أحدث تقنيات ومزايا أبل الجديدة لا تنحصر على هواتفها الجديدة دون غيرها.

وهذا يعتبر أمراً جيداً بالنسبة للمطورين والمستخدمين العاديين وحتى أبل ذات نفسها، فهي تعزز من مكانتها وريادتها بتعريف المستخدم البسيط بتقنيات الواقع المعزز بشكل مبسط ومفهوم، والتي قد يراها بأنها محيرة أو مزحة أو تسلية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>