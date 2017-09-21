«التعليم» و«الصحة» تصرفان علاوة 1439 لموظفيهما مع راتب شهر محرم

ذكرت مصادر أن وزارتي التعليم والصحة قررتا صرف علاوة العام 1439هـ، لمنسوبيهما مع راتب شهر محرم القادم، والذي يقابل برج الميزان لشهر سبتمبر 2017 بالتقويم الميلادي، وشرعت الوزارتان في إرفاق قرارات صرف العلاوة.

وأكدت وزارة الصحة أنها اعتمدت منح الموظفين على سلم رواتب الموظفين العام والمستخدمين والعمال بالوزارة ومستشفياتها ومراكزها الصحية الذين يشغلون مراتبهم الحالية حتى نهاية ذي الحجة 1439هـ، إضافة إلى اعتماد منح العلاوة للموظفين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية.

بدورها لفتت وزارة التعليم إلى منحها الموظفين والمستخدمين والعاملين على بند الأجور وشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف التعليمية العلاوة السنوية للمستحقين عبر نقلهم إلى الدرجة التالية المثبتين عليها وفق سلم الرواتب اعتباراً من الشهر الحالي.