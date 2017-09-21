الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الأممي إلى بلاده

جدد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي ، حرصه الدائم على السلام لوضع حداً للحرب التي فرضها الانقلابيون وتسببت في إزهاق العديد من الأرواح البريئة التي تحصدها نيران الميليشيات في تعز المحاصرة وغيرها من المدن في بلاده.

وأشار الرئيس هادي، خلال استقباله بمقر إقامته في مدينة نيويورك، أمس، المبعوث الأممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد إلى تقديم الحكومة الشرعية التنازلات تباعا من أجل تحقيق السلام ، مضيفاً أن الانقلابيين لم يعيروا أي اهتمام لتلك التنازلات طوال الفترة الماضية وفي محطات السلام المختلفة.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن لقاء الجانبين يأتي في إطار بحث فرص السلام والسعي لتحقيق متطلباته تلبية لمصلحة الشعب اليمني وبدعم من المجتمع الدولي لإرساء معالمه ومحدداته ، وفقاً للمرجعيات والقرارات ذات الصِّلة.

من جانبه أعرب المبعوث الأممي عن تقديره للرئيس اليمني، ودعمه الدائم للمسار السلمي وصولا إلى تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني ، مشيداً بجهوده المخلصة نحو السلام الحقيقي والصادق الذي يحقن الدماء ويخفف المعاناة على الشعب اليمني