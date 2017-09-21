 انتشال جثث ثلاثة أطفال سقطوا بـ «مستنقع مائي» في الليث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

انتشال جثث ثلاثة أطفال سقطوا بـ «مستنقع مائي» في الليث «بكتيريا» تنهش لحم الإنسان في أستراليا الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الأممي إلى بلاده اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير «التعليم» و«الصحة» تصرفان علاوة 1439 لموظفيهما مع راتب شهر محرم الأرصاد: هطول أمطار رعدية في مكة المكرمة وجازان وعسير هذه أفضل ميزة في نظام التشغيل «آي أو إس 11» الروهنغيا المسلمون يستجيرون من الموت بـ«مخيمات العذاب» “محمد” الاسم الأكثر انتشاراً لمواليد لندن شاهد كيف شاركت الإمارات في الاحتفال بعيد المملكة الوطني ! «التعليم» توافق على تنفيذ جامعة الطائف برنامج الدبلوم التربوي المطور وزير خارجية كوريا الشمالية يسب“ترامب” من داخل فندق في نيويورك!

انتشال جثث ثلاثة أطفال سقطوا بـ «مستنقع مائي» في الليث

انتشال جثث ثلاثة أطفال سقطوا بـ «مستنقع مائي» في الليث
المناطق_الليث

انتشلت فِرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بمحافظة الليث في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء جثث ثلاثة الأطفال كانوا قد سقطوا في “مستنقع مائي”، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن ثلاثة اطفال أشقاء (بنتان وولد) ، تتراوح أعمارهم بين ( 3 الى 5 سنوات)، فُقدوا عصر الأربعاء، وعلى إثر ذلك ورد بلاغ من قبل ذويهم للمركز الوطني للعمليات الموحدة، وعلى الفور تم توجيه فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي بالانتقال لموقع الحادث، ومن خلال بحث فرق الإنقاذ بمنطقة بلاغ الفقدان تم العثور على آثار تشير بمرور الأطفال الثلاثة بالقرب من “مستنقع مائي”، بالقرب من منزلهم.

وأشار متحدث الدفاع المدني بمكة أن فرق الإنقاذ المائي بدأت أعمالها في الغوص وتمشيط المستنقع حتى تم العثور عليهم متوفين، كما عمل الغواصين على انتشالهم وإخراجهم إلى خارج المستنقع بعد أن فارقوا جميعهم الحياة ، وأضاف أن الأطفال الثلاثة تم نقلهم إلى مستشفى الليث العام لإكمال تسليمهم للجهات المختصة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>