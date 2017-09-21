الدوري السعودي: «الثأر والإثارة» عنوان كلاسيكو الاتحاد والهلال

يلاقي الاتحاد ضيفه الهلال، اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة، لحساب الجولة 4 ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم، في “كلاسيكو” الإثارة والتشويق كما اعتادت جماهير الكرة السعودية أن تراه.

وتتسم مواجهات الفريقين دائماً بالغزارة التهديفية، والأداء الممتع حتى اللحظات الأخيرة.

ويدخل الفريقان المباراة تحت شعار (لابديل عن الفوز)، من أجل حصد 3 نقاط هامة في مشوار الفريقين بالدوري.

ويرغب الهلال تحت قيادة الأرجنتيني، رامون دياز، في تحقيق الفوز من أجل مواصلة مطاردة الباطن على صدارة البطولة، التي يتقاسمها برصيد 9 نقاط، حيث يرغب الفريق أيضاً في مواصلة حفاظه على سجله خالياً من الهزائم خلال عام 2017.

وتعد موقعة الاتحاد بمثابة تحضير قوي لفريق الهلال، قبل مواجهته المرتقبة أمام بيروزي الإيراني في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، المقرر إقامته 26 سبتمبر الجاري.

ويفقد الهلال خدمات اللاعب نواف العابد، الذي لم يسافر مع بعثة الفريق المتجهة إلى جدة، بسبب معاناته من آلام في العضلة الضامة.

أما الاتحاد، فلن يفرط أيضاً في الثلاث نقاط من أجل العودة لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية، عقب خسارته 1-2 أمام الفيصلي.

ويخطط الاتحاد تحت قيادة لويس سييرا للثأر من خسارته 1-3 أمام الهلال في الدور الثاني بالنسخة الماضية للبطولة.

ويأمل الاتحاد في تحقيق الفوز من أجل التقدم في ترتيب جدول المسابقة، إذ يحتل المركز العاشر حالياً برصيد 3 نقاط من انتصار وحيد وخسارتين.

وبالأرقام، ينحاز التاريخ للهلال أمام الاتحاد بدوري المحترفين السعودي، حيث التقى الفريقان 18 مرة بدوري المحترفين، استحوذ الهلال خلالهم على نسبة الفوز الأكبر بـ(7 انتصارات)، مقابل (5 انتصارات) للاتحاد.