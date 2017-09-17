“أكناف” تودع أكثر من 400 ألف ريال للكفالة الشهرية في حسابات المستفيدين

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة “أكناف” مبلغ 409800 ألف ريال لشهر ذو الحجة الحالي في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، شملت الكفالة الشهرية.

وأوضحت الجمعية أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية ما يقارب 1366 يتيما ويتيمة موزعين على 428 أسرة داخل المنطقة سراة وتهامة، فيما تستهدف الجمعية خلال الأشهر القادمة لتغطية كفالة 1500 يتيما ويتيمة .

الجدير ذكره أن مشروع الكفالة الشهرية يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للإيتام وأسرهم الفقيرة لسد إحتياجاتهم الأساسية.