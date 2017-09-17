 تضمن عروضاً شعبية ومسابقات وطنية … تَعَرّف على مواقع فعاليات الاحتفال بـ”اليوم الوطني” 87 في منطقة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تضمن عروضاً شعبية ومسابقات وطنية … تَعَرّف على مواقع فعاليات الاحتفال بـ”اليوم الوطني” 87 في منطقة نجران

تضمن عروضاً شعبية ومسابقات وطنية … تَعَرّف على مواقع فعاليات الاحتفال بـ”اليوم الوطني” 87 في منطقة نجران
المناطق_نجران

أعدّت أمانة منطقة نجران برنامجاً متنوعا ومميزا لإقامة احتفالات اليوم الوطني 87 التي ستنطلق يوم السبت ؛ من خلال تقديم فعاليات متنوعة في مواقع عدة داخل مدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عبدالله آل فاضل: ان الأمانة حرصت على الاستعداد المبكر لتنظيم احتفالات اليوم الوطني 87 بفعاليات مميزة ومتنوعة ستقام على مدى يومين اعتبارا من يوم السبت على مسرح النافورة التفاعلية ومنتزه أبا الرشاش حيث تم اختيار حزمة من البرامج والفعاليات والمسابقات المتنوعة التي تُناسب جميع الأعمار، وتعكس مدى فرحة المواطنين بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
وتشمل فعاليات يوم السبت 3/ 1/ 1439هـ التي ستقام بمسرح النافورة التفاعلية بحي الفهد تنظيم مسابقات رياضية وثقافية متنوعة واناشيد وعروض وطنية تُناسب كافة شرائح المجتمع؛ ومسابقة ألوان الصغار، وتوزيع الإعلام والبالونات والهدايا التي تحمل شعارات اليوم الوطني؛ بالإضافة الى تفعيل اللوحات الإعلانية بصور ولاة الامر والعبارات الوطنية، في كافة الميدان والطرق والشوارع. كما يشهد يوم الأحد 4 / 1/ 1439هـ إقامة وتنظيم فعالية عروض شعبية بمنتزه أبا الرشاش.

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